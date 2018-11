‘De meeste woorden waren in het Italiaans, dat was maar goed ook’

Almere City verspeelde vrijdag twee punten in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht (1-1). De club uit Flevoland kreeg bovendien twee rode kaarten uitgedeeld, want Kevin Luckassen kreeg twee gele prenten onder de neus geduwd en ook Michele Santoni werd weggestuurd. De trainer heeft geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Christian Mulder.

“De vrije trap werd niet op de juiste plek genomen, dat wilde ik ze duidelijk maken. De helft van de woorden waren bovendien in het Italiaans. Dat was maar goed ook”, aldus Santoni voor de camera van FOX Sports. De rode kaart voor doelpuntenmaker Luckassen vond de oefenmeester overdreven.

“Na die eerste gele kaart vindt hij het leuk om snel een tweede gele kaart te geven. Dat vind ik zielig eigenlijk. Er was niets aan de hand, totdat hij bepaalt om de hoofdrol te nemen.” Luckassen kreeg zijn eerste gele kaart na een opstootje met een tegenstander. “Een goede scheidsrechter kan zo'n situatie oplossen, maar de rode kaart was de enige oplossing die hij kon vinden.”

“Als je altijd geel geeft als twee spelers onderling praten, eindig je elke wedstrijd met nul tegen nul”, aldus Santoni. Luckassen zei na afloop dat hij ‘niet snapte’ waarom hij rood kreeg: “Ik zei iets normaals, in het heetst van de wedstrijd. Het was van beide kanten. Nee, het was niet best met de scheidsrechter.”