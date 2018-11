Vrijdag, 23 November 2018

Chelsea-tiener heeft topclubs voor het uitkiezen

Sol Campbell staat voor zijn debuut als trainer. De oud-verdediger onderhandelt met Macclesfield Town, een laagvlieger in de League Two van Engeland. (The Sun)

Ignazio Abate staat ervoor open om zijn contract bij AC Milan te verlengen. De rechtsback kan er echter ook voor kiezen om naar Los Angeles Galaxy te vertrekken. (Libero)

Callum Hudson-Odoi staat open voor een vertrek bij Chelsea. De jonge aanvaller is in beeld bij clubs als Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Juventus, AS Monaco en Bayern München. (Goal)

In Lorenzo Pellegrini’s contract staat een afkoopsom van 36 miljoen euro. Die clausule is echter niet geldig voor januari en dus kan AS Roma vragen wat men wil. (Diverse Italiaanse media)

Torino is dicht bij de definitieve komst van Koffi Djidji. De centrale verdediger wordt momenteel gehuurd van Nantes en kost circa drieënhalf miljoen euro. (La Gazzetta dello Sport)