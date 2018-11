NEC wisselt invaller in de rust: ‘We zijn niet bij de pupillen’

NEC leed vrijdag de vijfde nederlaag van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Nijmegen verloor met 1-0 van RKC Waalwijk en het doelpunt werd gemaakt door Roland Bergkamp, na een slordigheid van Ole Romeny. De achttienjarige spits was na een kwartier in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Tom Overtoom.

Een half uur later kon ook Romeny gaan douchen, want Jack de Gier haalde hem er in de rust uit ten faveure van Anass Achahbar. “We zijn al een tijdje bezig dat hij van die hakballetjes af moet. En de 1-0 van RKC wordt ingeleid omdat hij buitenkant voet een bal wil laten vallen. Die belandt weer in de voeten van RKC'er”, aldus de trainer tegenover FOX Sports.

“Het is een jonge jongen, dat besef ik. Daarom heb ik in de rust de actie nog eens teruggekeken, maar dit kan niet. Dit is keihard, maar we zijn niet bij de pupillen. Er staat meer op het spel. Hij moet maar even op de blaren zitten”, aldus De Gier.

Romeny wilde na afloop niet met de media praten. Voor een interview met een journalist van De Gelderlander werd, in samenspraak met de club, bedankt. “Hij is daar op dit moment te emotioneel voor”, reageert teammanager Muslu Nalbantoglu tegenover de krant. Romeny komt uit de eigen jeugd van NEC en speelde vrijdag zijn zeventiende duel.