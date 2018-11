Assist van Depay en vliegende tackle bij overwinning Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft de tweede plaats in de Ligue 1 voorlopig overgenomen van Lille. De club uit Zuid-Frankrijk boekte vrijdag een minimale overwinning op Saint-Étienne (1-0) en Memphis Depay was goed voor een assist. De aanvaller deed precies negentig minuten mee, maar Kenny Tete bleef op de bank zitten.

Olympique Lyon wist in de eerste helft nauwelijks indruk te maken. Het team van Bruno Génésio ondernam slechts twee doelpogingen, het laagste aantal doelpogingen van Lyon in een thuiswedstrijd tegen ASSE in de Ligue 1 sinds die statistieken worden bijgehouden. Depay was nagenoeg onzichtbaar en collega-aanvaller Mousa Dembélé had slechts vijf balcontacten. In de tweede helft kreeg Depay uur een uitstekende kans op de 1-0.

Hij vond op de rand van het strafschopgebied de ruimte voor het schot en zijn inzet werd met de vingertoppen gekeerd door doelman Stéphane Ruffier. Even later, in minuut 62, was het alsnog raak voor Olympique Lyon: Jason Denayer kopte binnen uit een hoekschop van Depay. De 24-jarige international van Oranje is dit seizoen nu bij dertien treffers van les Gones direct betrokken geweest: zes doelpunten en zeven assists.

Depay had bijna nóg een doelpunt voorbereid, ware het niet dat Houssem Aouar uit een vrije trap rakelings naast kopte. Twintig minuten voor tijd moest Lyon opeens met tien man verder: Rafael zette een vliegende tackle in en mocht gaan douchen. Aouar had het duel hierna op slot kunnen gooien, maar mikte na een counter voorlangs. Lyon verdedigde de voorsprong hoe dan ook met succes en boekte de achtste competitiezege van het seizoen.