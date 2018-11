Luuk de Jong wil tegen Barcelona reeks uit december 1998 evenaren

PSV blijft ongenaakbaar in de Eredivisie: alle dertien competitieduels werden in winst omgezet. Alleen in de Champions League hapert de machine van Mark van Bommel: drie nederlagen en een gelijkspel in de eerste vier groepsduels. Barcelona wacht al sinds 3 november op een overwinning: Internazionale (1-1), Real Betis (3-4) en Atlético Madrid (1-1) wisten raad met de Catalanen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Sinds de 3-0 zege in de eerste onderlinge ontmoeting in maart 1978, heeft PSV niet meer van Barcelona gewonnen: drie remises en drie nederlagen in zes officiële duels.

O Dit is de eerste uitwedstrijd van Barcelona tegen PSV sinds het 2-2 gelijkspel in december 1997 in de Champions League. Wim Jonk, Gilles De Bilde, Abelardo en Giovanni waren toentertijd de doelpuntenmakers in het Philips Stadion.

O PSV won niet één van de laatste twaalf wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Champions League: vijf remises, zeven nederlagen. Dat is de langste reeks van een Nederlandse club in het Europese miljardenbal.

O Luuk de Jong was in elk van zijn laatste twee optredens in de Champions League goed voor een doelpunt. De laatste PSV’er die drie Champions League-duels op rij trefzeker was, was Ruud van Nistelrooij in december 1998.

O PSV heeft sinds december 2015 geen thuiszege in het hoofdtoernooi van de Champions League meer geboekt. Na de 2-1 zege op CSKA Moskou volgden drie remises en drie nederlagen voor de Eindhovense supporters.

O Barcelona verloor slechts één van de laatste 26 groepswedstrijden van de Champions League: een 1-3 nederlaag tegen Manchester City in november 2016. Niet één van deze laatste twaalf duels ging verloren: negen zeges, drie remises.

O Barcelona won maar één van de laatste zes uitwedstrijden in de Champions League. Vier van deze ontmoetingen eindigden echter in een remise. Het bezoek aan AS Roma (3-0) afgelopen seizoen was de enige nederlaag in deze reeks.

O Philippe Coutinho was in zijn laatste acht Champions League-duels, in de tenues van Liverpool en Barcelona, bij liefst elf treffers betrokken: vijf assists, zes treffers.

O Lionel Messi maakte in het eerste groepsduel met PSV (4-0) een hattrick. Het was voor de clubtopscorer aller tijden van Barcelona zijn achtste hattrick in de Champions League.

O Na zijn treffer tegen Tottenham Hotspur staat de teller van Luuk de Jong in de Champions League op vijf doelpunten namens PSV. Alleen Ruud van Nistelrooij maakte meer treffers voor de Eindhovenaren in het Europese miljardenbal: acht.