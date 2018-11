‘De reputatie van vrouwenverslinder had hij al toen hij voetbalde’

Cor Pot presenteerde donderdag in Wassenaar zijn biografie ‘Mooie Cor’. De voormalig assistent-trainer van onder meer Fenerbahçe, Zenit Sint-Petersburg en Feyenoord vertelt in onderstaand interview met Omnisport over zijn reputatie als ‘vrouwenverslinder’ en over ‘eigenwijs ventje’ Robin van Persie. Ook Van Persie zelf, René van der Gijp en Dick Advocaat komen aan het woord.