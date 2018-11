Go Ahead wordt geveld door sensatie Dogan; Sparta morst tegen PSV

De topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen Go Ahead Eagles en TOP Oss is geëindigd in een overwinning voor de Brabanders. De nummer vier sloeg vlak voor tijd toe via Hüseyin Dogan, die alweer zijn dertiende doelpunt van het seizoen maakte. Go Ahead had nog geluk dat achtervolger Sparta Rotterdam punten liet liggen (Jong PSV, 0-0) en Roda JC Kerkrade werkte tegen Telstar aan het zelfvertrouwen: 3-0. De beloften van Ajax gingen op De Toekomst met minimaal verschil onderuit tegen MVV Maastricht: 0-1.

Go Ahead Eagles - TOP Oss 0-1

Het spelbeeld was van meet af aan duidelijk in De Adelaarshorst: Oss verdedigde gedisciplineerd en loerde op de counter, terwijl Go Ahead het spel maakte. De thuisploeg kreeg een aantal kansen en de beste mogelijkheden waren voor Jeroen Veldmate en Istvan Bakx. De poging van de verdediger werd van de lijn gehaald en Bakx trof de paal. Aan de andere kant werd Bryan Smeets gevaarlijk, maar hij stuitte op Hobie Verhulst. In de tweede helft bleef Go Ahead de bovenliggende partij en de eerste goede kans was voor Paco van Moorsel, die na een mooie pass van Bakx voorlangs mikte. Later trof Lion Kaak namens Oss de paal en na 85 minuten was het alsnog raak aan de Vetkampstraat: Dogan mikte de bal met zijn gouden linkervoet in de kruising. Hij werd hierna getrakteerd op een publiekswissel.

Sparta Rotterdam - Jong PSV 0-0

Sparta ging op zoek naar een snelle voorsprong op Het Kasteel. Halil Dervisoglu schoot de bal in de handen van doelman Yanick van Osch en na twaalf minuten kon niemand een gevaarlijke hoekschop van diezelfde Dervisoglu binnenlopen. Onder anderen Joël Piroe kreeg hierna nog een kans, maar er werd niet gescoord. In de tweede helft leek Sparta via Adil Auassar gauw te scoren, maar die treffer werd vanwege buitenspel geannuleerd. De 10.022 aanwezige Spartanen hoopten dat hun favoriete ploeg nog een keer zou scoren, maar een treffer bleef uit. De beste kans was nog voor PSV: Maximiliano Romero trof de lat.

FC Den Bosch - SC Cambuur 1-1

In de eerste helft werd er niet gescoord in De Vliert, maar kort na rust wél. Doelman Wouter van der Steen liet een bal los, waarna het leer tegen de paal stuiterde en Nigel Robertha kon scoren. De gasten hadden voor de pauze al kunnen scoren, ware het niet dat Kevin van Kippersluis en Issa Kallon mogelijkheden lieten liggen. Aan de andere kant toonde Stefano Beltrame zich niet scherp genoeg in de afronding. In de tweede helft was Cambuur sterker en kreeg men kansen via onder anderen Van Kippersluis. Door de minimale marge bleef het spannend en tien minuten voor tijd scoorde Danny Verbeek uit een vrije trap: 1-1.

Almere City - FC Dordrecht 1-1

Almere kreeg het openingsdoelpunt na een kwartier spelen in de schoot geworpen door Bryan Janssen. De doelman schoot de bal tegen Kevin Luckassen aan en daardoor werd het 1-0. Onder anderen Bram van Vlerken en opnieuw Luckassen kregen hierna kansen, maar de marge bleef minimaal. Halverwege de tweede helft moest Almere opeens met tien man verder: Luckassen kreeg twee snelle gele kaarten achter elkaar en liet zijn team in de steek. FC Dordrecht kwam vervolgens langszij via een van richting veranderd schot van Oussama Zamouri. Hierna werd Almere-trainer Michele Santoni nog met rood weggestuurd.

Roda JC Kerkrade - Telstar 3-0

Het team van Robert Molenaar legde in de laatste minuten van de eerste helft de basis voor de overwinning, met dank aan Mario Engels. De buitenspeler schoot de bal in de 38e minuut uit een mooie vrije trap achter Wesley Zonneveld, die zes minuten later opnieuw gepasseerd werd. Na een overtreding van Donny van Iperen benutte Engels de toegekende elfmetertrap: 2-0. In de 54e minuut leek Livio Milts dicht bij de 3-0, maar hij mikte de bal uit een vrije trap op de paal. Luttele minuten later was het wel raak uit een vrije trap: Mitchell Paulissen schoof de bal eenvoudig langs de muur en de doelman. De Limburgers staan nu zevende op de ranglijst, terwijl Telstar op een veertiende plaats is terug te vinden.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 2-0

In het eerste bedrijf ging het duel op en neer, met mogelijkheden voor beide teams, maar doelpunten vielen er niet. De kansen waren niet aan Nick Doodeman, Nick Venema, Mitchell van Rooijen en Odysseus Velanus besteed. Ook na de onderbreking waren de teams aan elkaar gewaagd, maar twintig minuten voor tijd brak FC Volendam de ban. Een knal van twintig meter van Robin Schouten plofte binnen: 1-0. Het duel kon daarna nog alle kanten op. Een schot van Jari Vlak ging rakelings langs het doel van Thijmen Nijhuis, terwijl Van Rooijen de bal recht in de handen van Mitchell Michaelis mikte. Het was uiteindelijk Anthony Berenstein die drie minuten voor tijd van dichtbij de eindstand bepaalde: 2-0.

Jong Ajax - MVV Maastricht 0-1

De thuisploeg startte goed aan de wedstrijd, met veel druk en goed combinatiespel, maar kon het flitsende begin geen gevolg geven. Een heerlijke vrije trap in de 31e minuut zorgde voor het klassenverschil voor rust: Dominik Kotarski was kansloos op de inzet van Koen Kostons, tegen de binnenkant van de paal: 0-1. In de tweede helft zocht Jong Ajax naar de 1-1 en moest Luuk Koopmans enkele malen in actie komen. Luttele minuten voor tijd leek Danilo Pereira de bal achter Koopmans te krijgen, maar Dmitri Lavalée bracht redding. Door de zege is MVV op een elfde stek terug te vinden, terwijl Jong Ajax naar de dertiende plaats zakt.

FC Eindhoven - Helmond Sport 2-1

In de eerste 45 minuten van de derby waren de teams aan elkaar gewaagd. Helmond Sport kwam na 28 minuten op voorsprong. Jordan van der Gaag tikte de bal binnen na een verre inworp van Ron Janzen: 0-1. De Helmondse vreugde duurde elf minuten. Na een pass van Elisha Sam speelde Branco van den Boomen de bal via een Helmonds been prima binnen: 1-1. Ruud Swinkels speelde in het laatste kwartier een belangrijke rol. De doelman voorkwam tot tweemaal toe de 1-2, door onder meer Diego Snepvangers van het scoren af te houden, en dat was doorslaggevend. Drie minuten voor tijd kopte Marcelo Lopes een voorzet van Alvin Daniëls prima via de paal binnen: 2-1.

RKC Waalwijk - NEC Nijmegen 1-0

Het team van Fred Grim had in de eerste helft het betere van het spel en na 37 minuten verscheen de 1-0 op het scorebord. Een rake kopbal van Roland Bergkamp was te machtig voor doelman Oliver Zelenika. NEC kwam niet verder dan een schot van Jonathan Okita en een kopbal van Kevin Jansen, die net naast mikte. Het was aan Etienne Vaessen te danken dat de drie punten uiteindelijk in Waalwijk bleven. De doelman verrichtte in de tweede helft enkele goede reddingen op pogingen van onder meer Sven Braken en Brahim Darri. RKC staat op een vijftiende stek; vijf plaatsen lager dan de Nijmegenaren.