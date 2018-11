‘Hakim Ziyech zou een vraagteken zijn bij een club als Arsenal’

René van der Gijp is blij met de ‘revival’ van het Nederlands elftal. De oud-rechtsbuiten kijkt naar eigen zeggen weer met plezier naar Oranje, al vindt hij ook dat men soms doorslaat in de superlatieven over bijvoorbeeld Frenkie de Jong. Bekijk het volledige interview van Van der Gijp met Omnisport hieronder.