Ajax kan AEK Athene uniek dieptepunt in clubhistorie bezorgen

AEK Athene is bezig aan de slechtste reeks van het seizoen. Het team van Marinos Ouzounidis won niet één van de laatste vier officiële duels en stapte in elk van de laatste drie wedstrijden zelfs als verliezer van het veld. Ajax heeft sinds de 3-0 nederlaag tegen PSV op 23 september liefst tien van de twaalf officiële duels gewonnen; alleen Bayern München (1-1) en Benfica (1-1) werden niet door de Amsterdammers verslagen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Olympisch Stadion in Athene, dinsdagavond vanaf 18.55 uur.

O AEK Athene heeft elk van de drie voorgaande duels met Ajax verloren. Dat is inclusief de ontmoeting op de eerste speeldag, een 3-0 nederlaag in Amsterdam.

O Ajax was in deze ontmoetingen met AEK Athene zevenmaal trefzeker. In 1994/95 scoorden de Amsterdammers tweemaal in de eerste twee duels: 2-0 en 1-2.

O AEK Athene kwam in het eerste duel met Ajax in september tot niet één schot op doel. Doelpunten van Nicolás Tagliafico (twee) en Donny van de Beek gaven de doorslag.

O Ajax leed dit seizoen in de groepsfase van de Champions League niet één nederlaag: twee overwinningen, twee remises. De laatste keer dat men in de eerste vijf groepsduels niet één nederlaag leed, was in de tweede groepsfase van 2002/03.

O AEK Athene is een van de twee teams die dit seizoen elke groepswedstrijd in de Champions League verloor, net als Lokomotiv Moskou. De Grieken verloren nog nooit vijf opeenvolgende wedstrijden in het Europese miljardenbal.

O AEK Athene verloor slechts drie van de eerste twaalf thuisduels in de Champions League: twee overwinningen, zeven remises. Dit seizoen ging elk thuisduel verloren: 0-2 tegen Bayern München en 2-3 tegen Benfica.

O Geen enkele club gebruikte dit seizoen in de Champions League minder spelers dan Ajax: zestien, evenveel als PSV.

O Ajax wacht al sinds oktober 2011 op een uitoverwinning in het hoofdtoernooi van de Champions League. Sinds de 0-2 zege bij Dinamo Zagreb volgden zes remises en zes nederlagen in twaalf uitduels.

O Viktor Klonaridis is de enige doelpuntenmaker van AEK Athene dit seizoen in de Champions League. Hij scoorde tweemaal in de 2-3 nederlaag tegen Benfica.

O De afwezige Hakim Ziyech schoot dit seizoen van alle spelers in de Champions League het meest op doel zonder ook maar één keer te scoren: acht keer.