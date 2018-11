Galatasaray voelt zich bestolen na bizarre beslissing van scheidsrechter

Galatasaray heeft in de dertiende speelronde van de Süper Lig dure punten laten liggen. Het team van Fatih Terim leek vrijdag met 1-0 te winnen van Konyaspor, maar in de slotfase werd het nog gelijk. Cim Bom zal zich bestolen voelen, want de strafschop waaruit de tegenstander scoorde, had niet gegeven mogen worden. Cim Bom staat nu drie punten achter koploper Medipol Basaksehir.

Zonder de geschorsten Ryan Donk en Garry Mendes Rodrigues had Galatasaray in de eerste helft moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Verder dan een schotkans voor Fernando kwam men eigenlijk niet. De beste mogelijkheden waren voor Konyaspor, maar Adis Jahovic had het vizier tot tweemaal toe niet op scherp staan.

Vijf minuten voor rust kreeg Jahovic zijn beste kans, maar oog in oog met Fernando Muslera stuitte hij na een counter op de doelman. Na de pauze kwam het eerste gevaar opnieuw van Jahovic, maar de Macedoniër knalde in kansrijke positie over. Later knalde Ömer Ali Sahiner tegen de binnenkant van de paal. Konyaspor verdiende zo langzamerhand een doelpunt, maar Galatasaray ontsnapte en kwam halverwege het tweede bedrijf op voorsprong.

Na een voorzet van Mariano kopte Fallou Diagne tegen de rug van Ugur Demirok aan en daardoor werd het 1-0. Galatasaray gaf de voorsprong echter weg: Serdar Aziz zette in het eigen strafschopgebied een perfecte tackle in, maar de scheidsrechter legde de bal op de stip en stuurde de verdediger weg nadat-ie de bal naar de arbiter had gegooid. De scheids besloot om de VAR-beelden niet terug te kijken en bleef bij zijn besluit. Nejc Skubic maakte er vanaf elf meter 1-1 van.