Mourinho pakt eigen spelers aan: ‘Ze noemen het verwende kinderen’

Manchester United beleeft zijn slechtste seizoenstart sinds 1989/90. De club van José Mourinho staat daardoor slechts achtste in de Premier League en heeft twaalf punten minder dan koploper Manchester City. De wisselvallige prestaties zijn voor een deel terug te voeren op de mentaliteit van de voetballers, zegt José Mourinho. De manager is van mening dat de jonge garde harder voor zichzelf zou moeten zijn.

In een interview met oud-voetballer Hristo Stoichkov, dat is uitgezonden door Univision Deportes, vertelt Mourinho dat hij niet altijd tevreden is over de mentaliteit van spelers. “Ze missen volwassenheid. Als ik het heb over volwassenheid, dan bedoel ik dat op persoonlijk vlak. Wij waren meer echte mannen. We waren volwassener, we waren meer klaar voor het leven. Laat ik het zo maar formuleren. We werden minder beschermd.”

“In Engeland noemen ze het verwend, verwende kinderen. De huidige generatie kids is verwender. Wij waren volwassener, waren beter voorbereid. Mensen worden minder snel volwassen. Kijk naar de jonge jongen Luke Shaw. Hij had heel veel potentie, jazeker, maar hij wist niet hoe hij moest concurreren”, aldus Mourinho.

“Als je het hebt over Shaw, Anthony Martial, Jesse Lingard en Marcus Rashford, dan heb je het over jongens die een ‘woord’ missen dat ik niet mag gebruiken, maar dat jij misschien wel graag gebruikt. Ze missen daar wat van. Karakter, persoonlijkheid. Of zoals ze het in Spanje zeggen: slecht bloed. De natuurlijke agressie die jij had, bijvoorbeeld”, verwijst de Portugees in het gesprek naar Stoichkov.