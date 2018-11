‘In de elf jaar dat ik bij Real Madrid zit, is er niets veranderd’

Santiago Solari speelde met Zinédine Zidane samen bij Real Madrid en coachte net als de Fransman het tweede elftal van de Koninklijke. De voormalig middenvelder maakte vervolgens promotie naar het eerste, net als Zidane. De 42-jarige Argentijn gaat echter iedere vergelijking uit de weg met de man die Real als coach drie Champions League-eindzeges bezorgde.

“Zidane is absoluut onvergelijkbaar met wie dan ook. Hij is een legende van deze club en is ook een legende als voetballer. Hij was een zalige voetballer. Ik had de kans en het geluk om met hem in één team te spelen. En om samen te zweten en te vechten op het veld. Ik heb de exacte statistieken niet paraat, maar hij is waarschijnlijk de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van Real”, zo vertelt Solari op de clubwebsite.

“Ik bewonder hem daarnaast als mens en we hoeven hem met niemand te vergelijken. Ik ben dankbaar voor en verheugd over deze geweldige kans”, doelt Solari op het hoofdtrainerschap in het Santiago Bernabéu. “In de elf jaar dat ik bij dit instituut zit, is er niets veranderd voor mij. Het belangrijkste is dat je toegewijd bent om iedere dag je werk te doen en dat we allemaal voor hetzelfde doel werken.”

Solari boekte in zijn eerste vier wedstrijden als coach van Real Madrid vier overwinningen. Zaterdag staat het duel met Eibar op het programma. “Ik verwacht een intense en hardnekkige wedstrijd, want Eibar is een team met een heel duidelijke manier van spelen. Het is een agressieve ploeg die veel druk zet. Ik denk dat het een aantrekkelijke wedstrijd wordt.” Solari’s Real Madrid staat na twaalf speelronden zesde in LaLiga.