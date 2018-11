UEFA legt Ajax forse boete en voorwaardelijk duel zonder publiek op

Ajax kan met een overwinning en een gelijkspel op sportief gebied terugkijken op een geslaagd tweeluik tegen Benfica in de Champions League. De wedstrijden tegen de Portugese topclub hebben echter op andere vlakken toch nog een staartje gekregen, zo heeft de Amsterdamse club vrijdagmiddag bekendgemaakt via de officiële kanalen.

De club is door de Europese voetbalbond UEFA namelijk fors bestraft naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens beide wedstrijden tegen Benfica. De thuiswedstrijd tegen de Portugezen heeft een totale boete van 33 duizend euro opgeleverd, opgebouwd uit 18 duizend euro voor de door toeschouwers geblokkeerde trappen en 15 duizend euro voor het gooien van voorwerpen.

Voor de uitwedstrijd in Lissabon, waarbij aanhangers van Ajax het voor aanvang van het duel aan de stok kregen met de politie, komt het boetebedrag op 30 duizend euro. Daarnaast heeft de UEFA Ajax een voorwaardelijke uitwedstrijd zonder publiek opgelegd, met een proeftijd van een jaar. Als het binnen die tijd opnieuw misgaat, moeten de Amsterdammers een Europees duel op vreemde bodem zonder steun van hun fans spelen.

Ajax moet Benfica ook achtduizend euro betalen voor de schade die is aangericht in het Estádio da Luz. Vanwege deze nieuwe opgelegde straffen staat het boetebedrag dat de club in het huidige seizoen moet betalen al op 135 duizend euro, waarvan 10 duizend afkomstig is uit de Nederlandse competitie. Ook loopt er nog een onderzoek naar het afsteken van vuurwerk tijdens de Klassieker die Ajax en Feyenoord eind vorige maand afwerkten in de Johan Cruijff ArenA.