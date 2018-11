Van de Beek: ‘Hij is heel belangrijk, maar Ajax kan het ook zonder hem doen’

Ajax reist zaterdagavond af naar Noord-Brabant voor een treffen met NAC Breda en de Amsterdammers zullen het tegen de hekkensluiter van de Eredivisie moeten zien te stellen zonder Hakim Ziyech. De spelmaker liep in de afgelopen interlandperiode een knieblessure op en is eveneens een vraagteken voor de Champions League-wedstrijd tegen AEK Athene van aanstaande dinsdag. Donny van de Beek denkt dat zijn ploeg ook zonder Ziyech moet kunnen winnen van de Parel van het Zuiden.

“Hij is een hele belangrijke speler voor ons. We kunnen hem altijd goed gebruiken, maar ik denk ook dat we het zonder hem kunnen doen”, vertelt de middenvelder in gesprek met FOX Sports. Ziyech is een speler die veel kansen weet te creëren voor zijn medespelers, maar Van de Beek is van mening dat anderen die rol ook over kunnen nemen: “Nu Hakim er niet is, moeten andere jongens het doen.”

“Ik probeer zelf ook belangrijk te zijn met goals, assists en goed spel. Andere jongens kunnen zijn afwezigheid ook opvangen”, vertelt hij. Van de Beek was afgelopen week met het Nederlands elftal op pad, maar kwam zelf niet in actie tegen Frankrijk en Duitsland. Toch kan hij terugkijken op een geslaagde tijd: “Het was mooi om erbij te zijn. Een hele goede teamspirit, dat was mooi om te zien.”

De vijfvoudig international was de afgelopen dagen even onderwerp van gesprek na geruchten uit Italië over interesse van AS Roma en AC Milan. Van de Beek houdt zich hier echter niet zo mee bezig: “Nee, ik kijk daar niet anders naar. Je leest over iedereen veel berichten, maar ik ben er helemaal niet mee bezig. In de komende periode zijn er veel belangrijke wedstrijden met Ajax. Dat is veel belangrijker.”