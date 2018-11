Van Bronckhorst: ‘Als hij dit vasthoudt, komt hij weer in beeld bij Koeman’

Steven Berghuis kwam tot nu toe veertien in actie voor het Nederlands elftal, maar ontbrak de afgelopen maanden in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst ziet echter dat de aanvaller zijn vorm weer heeft hervonden en legt in onderstaande video uit waarom hij denkt dat Berghuis nog niet is afgeschreven voor Oranje.