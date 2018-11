‘Van Persie was eigenwijs en moest op zijn plek gezet worden’

Cor Pot presenteerde donderdagavond zijn biografie 'Mooie Cor' in Wassenaar. Als profvoetballer speelde Pot voor onder andere Excelsior en Sparta Rotterdam, maar hij boekte de grootste successen als trainer. Hij coachte Robin van Persie bij Excelsior en later bij Fenerbahçe. In onderstaande video hebben Pot en Van Persie mooie woorden voor elkaar over, en komen ook Dick Advocaat en René van der Gijp aan het woord.