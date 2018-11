Justin Kluivert kijkt op tegen ‘fenomeen’: ‘Eer om met hem samen te spelen’

Justin Kluivert is alweer een aantal maanden actief bij AS Roma en de van Ajax overgekomen buitenspeler heeft zijn plek bij i Giallorossi inmiddels aardig weten te vinden. De negentienjarige aanvaller deelt geregeld het veld met grote namen als Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov en Javier Pastore, maar is het meest onder de indruk van de aanwezigheid van clubicoon Daniele De Rossi.

“Hij is erg belangrijk voor mij. Voordat ik hiernaartoe kwam stuurde hij mij al een berichtje waarin hij mij verwelkomde, vertelde dat hij blij was met mijn komst en zei dat hij niet kon wachten om met mij samen te spelen. Dit heeft mij enorm gemotiveerd. Hij is binnen en buiten de lijnen echt een fenomeen en het is een eer om met hem samen te kunnen spelen”, laat Kluivert weten via de officiële kanalen van zijn werkgever. Dat De Rossi de Engelse taal machtig is, helpt enorm in de gesprekken tussen de twee: “Daarom praat ik ook veel met hem. Het is moeilijk, maar ik denk dat ik over een maand of twee ook in het Italiaans kan spreken.”

Kluivert werd begin vorige maand tegen Viktoria Pilzen de jongste doelpuntenmaker ooit namens AS Roma in de Champions League en dat vervult de aanvoerder van Jong Oranje met trots: “Het was prachtig, perfect, iets ongelofelijks. Ik wist van tevoren niets over het record, maar na de wedstrijd begon iedereen erover op Instagram. Het is ongelooflijk om zo herinnerd te worden in de toekomst”, gaat hij verder.

Roma staat in het miljardenbal momenteel met negen punten, hetzelfde aantal als koploper Real Madrid, op de tweede plaats in de groep en de Koninklijke is dinsdag in het Stadio Olimpico de eerstvolgende tegenstander voor de ploeg van trainer Eusebio Di Francesco. Kluivert acht zijn team niet kansloos tegen de bekerhouder: “Ik denk dat Roma eerste kan worden in de groep. Ik droom ervan om elke wedstrijd te scoren en dus ook in deze. Iedereen moet bang zijn als ze bij ons op bezoek komen, ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen.”