Dortmund licht optie en hengelt Paco Alcácer definitief binnen

Paco Alcácer maakt definitief de overstap van Barcelona naar Borussia Dortmund. Dat heeft de club uit de Bundesliga vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt. De 25-jarige Spaanse spits werd afgelopen zomer op huurbasis, met optie tot koop, overgenomen door de huidige koploper van de Bundesliga. Hij maakte een dermate goede indruk dat Dortmund hem nu definitief heeft ingelijfd. Bovenop de 2 miljoen euro die Barcelona ontving, krijgt het nu een transfersom van 21 miljoen euro voor de aanvaller.

Alcácer was in zijn eerste zes Bundesliga-wedstrijden goed voor maar liefst acht doelpunten. De transfersom kan naar verluidt middels bonussen nog met vijf miljoen euro oplopen. “We hebben Barcelona vandaag geïnformeer dat we de optie tot koop lichten. Paco is snel geïntegreerd bij ons en is een belangrijke schakel in onze selectie”, aldus sportief directeur Michael Zorc op de clubwebsite. “Hij is een spits met voetballende kwaliteiten, waarmee hij al verschillende wedstrijden in ons voordeel heeft beslist. We kijken uit naar nog meer goals en assists van Paco in de komende jaren.”

“Ik ben erg gelukkig in Dortmund en bij BVB, in dit geweldige team. “Borussia Dortmund was en is de perfecte keuze voor mij. Ik ga er alles aan doen om het vertrouwen terug te betalen”, aldus de spits na zijn definitieve overstap. Alcácer werd opgeleid door Valencia en brak daar als talent door. Na een uitleenperiode bij Getafe groeide hij uit tot de eerste spits van Valencia. In de zomer van 2016 werd hij voor dertig miljoen euro verkocht aan Barcelona. Door concurrentie van onder meer Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez kwam hij daar weinig aan spelen toe.