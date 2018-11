Van Bronckhorst: ‘Het is knap hoe hij inviel, dat moet hij bij ons doorzetten’

Feyenoord kwam afgelopen weekend vanwege de interlandperiode niet in actie, waardoor Giovanni van Bronckhorst de kans had om zijn spelers eens in een andere omgeving aan het werk te zien. Tonny Vilhena speelde als invaller bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het 2-2 gelijkspel tegen Duitsland dat het Nederlands elftal naar play-offs van de Nations League hielp en de trainer van de Rotterdammers was onder de indruk van de inbreng van zijn pupil.

“Hij heeft bij Oranje een andere manier van spelen en het is duidelijk dat hij veel potentie heeft. Het is knap om er bij zo'n invalbeurt gelijk te staan, nu moet hij die lijn doorzetten bij ons”, tekende RTV Rijnmond vrijdagmiddag tijdens een persconferentie op uit de mond van de oefenmeester. Van Bronckhorst kampt in de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen van zondag in De Kuip met wat personele problemen, aangezien Robin van Persie niet inzetbaar zal zijn.

De aanvoerder heeft nog te veel last van een spierblessure om aan te kunnen treden tegen de Trots van het Noorden en richt zich nu op de wedstrijd tegen PSV van het weekend erop. Naast Van Persie ontbreken ook Luis Sinisterra en Ridgeciano Haps tegen FC Groningen, terwijl Jeremiah St. Juste de laatste wedstrijd van zijn schorsing uitzit. Nicolai Jörgensen is wel inzetbaar tegen de ploeg van trainer Danny Buijs en begint naar verwachting in de punt van de aanval.

Van Bronckhorst weet dat zijn team zich, met nog een wedstrijd te goed en een achterstand van acht punten op Ajax en dertien punten op koploper PSV, weinig misstappen meer kan veroorloven: “Als we deze competitie nog iets willen, dan moeten we tot de winterstop een honderd procent score halen.” Dat de twee concurrenten hun wedstrijden makkelijker winnen, beaamt hij echter niet: “Ook PSV wint niet altijd makkelijk de laatste tijd. Wij moeten gaan ontwikkelen dat we makkelijker spelen. Net als tegen Heracles Almelo wil ik weer veel dynamiek zien in het elftal.”