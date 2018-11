Van Bommel: ‘Zoiets zie je haast zelden, wij houden hem goed in de gaten’

PSV ontvangt zaterdagavond sc Heerenveen in eigen huis en de Eindhovenaren zullen tegen de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink proberen om de uitstekende serie waarmee het seizoen is gestart een vervolg te geven. De koploper van de Eredivisie won tot nu al zijn wedstrijden (twaalf stuks) en incasseerde pas vijf doelpunten. Trainer Mark van Bommel geeft vrijdagmiddag op een persconferentie aan dat hij hier meteen bij zijn aantreden aan is gaan werken.

“Dat is de verdienste van heel het elftal. Vanaf het begin hamerden we erop dat we de bal zo snel mogelijk terug willen hebben. Dat werpt z’n vruchten af”, laat hij optekenen via de officiële kanalen van zijn club. Een van de spelers die zaterdag gaat proberen om het aantal tegendoelpunten voor PSV op te laten lopen is Sam Lammers. De spits wordt dit seizoen verhuurd aan de Friezen en was tot nu toe zes keer trefzeker in de Eredivisie.

“Sam ontwikkelt zich heel goed. Van een moeilijke bal, maakt hij een makkelijke en hij is zuiver tweebenig. Dat zie je haast zelden. We houden hem goed in de gaten”, vervolgt Van Bommel zijn verhaal. De oefenmeester kan op de langdurig geblesseerde Ryan Thomas na over een fitte selectie beschikken, wat dus ook betekent dat Hirving Lozano weer inzetbaar zal zijn.

Van Bommel lijkt niet van plan om tegen Heerenveen spelers te sparen voor de duels met onder meer Barcelona, Feyenoord, Internazionale en AZ die voor de winterstop nog op de agenda staan: “Met dat programma ben ik nog niet bezig. De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste. Hopelijk winnen we zaterdag ook onze dertiende wedstrijd”, is hij duidelijk.