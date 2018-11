Ten Hag: ‘Geen uitgemaakte zaak dat we nieuwe spelers zullen gaan halen’

Hassane Bandé zal naar verwachting niet direct na de winterstop inzetbaar zijn voor Ajax. De aanvaller brak in de voorbereiding op dit seizoen zijn kuitbeen in een oefewedstrijd tegen RSC Anderlecht. De van KV Mechelen overgekomen speler scheurde daarbij ook zijn enkelband. De aankoop van ruim acht miljoen euro is op de weg terug, maar heeft nog tijd nodig om volledig fit te worden.

Ajax sprak eerder de verwachting uit dat Bandé richting januari weer zou kunnen aansluiten bij de groep van trainer Erik ten Hag. De coach liet vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag tegen NAC Breda weten dat het wel eens langer kan gaan duren. “Daar hebben we toch wel wat twijfel bij”, aldus Ten Hag. “We weten niet of hij direct na de winter inzetbaar is. De prognose was dat hij richting januari weer inzetbaar zou zijn, maar er is geen zekerheid dat hij dat gaat halen.”

In de ziekenboeg van Ajax zitten voorlopig nog Carel Eiting en Joël Veltman. De twee zijn op de weg terug, zo gaf Ten Hag aan. “Eiting staat weer op het veld. Hij is nog niet volledig aangesloten in de teamtraining. Zaterdag zal hij er nog niet bij zijn, maar voor de winterstop verwacht ik hem wel terug.” Veltman staat ook weer op het veld. “De volgende stap voor hem is terugkeren in het team. Vanuit daar moet hij wedstrijdfit worden.”

Ten Hag kreeg op de persconferentie de vraag of de langere afwezigheid van Bandé een reden voor Ajax is om in januari de transfermarkt op te gaan voor een extra aanvaller. “Ik denk dat we een goede selectie hebben, die op dit moment in balans is", aldus Ten Hag. "Mochten er buitenkansjes zijn, dan zullen we dat natuurlijk niet nalaten. Maar het is op dit moment geen uitgemaakte zaak dat we nieuwe spelers zullen gaan halen.”