Ten Hag: ‘Een mooi compliment, maar Johan Cruijff was buitenaards’

Ajax-trainer Erik ten Hag denkt dat Frenkie de Jong nog een veel betere speler kan worden. Volgens de coach van de Amsterdammers heeft de Oranje-international nog genoeg verbeterpunten. De Jong gaf dit seizoen nog geen assist en maakte officieel pas een doelpunt, maar volgens Ten Hag is de 21-jarige Ajacied op andere manieren belangrijk voor het team.

“Dat is een punt van aandacht, iets wat hij kan verbeteren”, reageert Ten Hag vrijdag op de persconferentie op de statistieken van De Jong. “Maar hij speelt lager op het veld. Het is duidelijk dat hij op het middenveld veel tegenstanders naar zich toe trekt en ruimtes creëert. Hij brengt anderen in stelling en anderen kunnen door hem goed renderen. Dat is zijn rol en dat doet hij buitengewoon goed. Ik verwacht dat hij elke wedstrijd beter wil worden en er op iedere training het maximale uithaalt. Dan kan hij nog vele malen beter.”

Na zijn goede optreden in de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk (2-0) werd De Jong in media vergeleken met Johan Cruijff. Dat vindt Ten Hag veel te ver gaan. “Ik zou die vergelijking nooit gemaakt hebben. Frenkie heeft zijn eigen identiteit. Hij brengt zijn eigen kwaliteiten en hij is met geen speler te vergelijken. Ik heb al veel meer vergelijkingen voorbij zien komen. Er zullen absoluut overeenkomsten zijn en het is ook aardig om te brengen, maar het gaat een eigen leven leiden”, aldus de trainer. “Er zijn overeenkomsten, maar ook onvoorstelbaar veel verschillen. Geen speler is met elkaar te vergelijken.”

Ten Hag vindt De Jong een groot talent. “Maar Johan Cruijff, dat is nogal wat. Dat was een speler die voorin speelde. Buiten Pelé is er niemand geweest die als aanvaller zoveel invloed heeft gehad op het team als Cruijff met zijn tactieken en strategieën. Als je daar dan mee vergeleken wordt, dan is dat natuurlijk een mooi compliment, maar Johan Cruijff was buitenaards.”