Ten Hag hoopt op Ziyech tegen AEK Athene: ‘Hij maakt de juiste stappen’

Erik ten Hag hoopt dat Hakim Ziyech aanstaande dinsdag inzetbaar is als Ajax het in de groepsfase van de Champions League opneemt tegen AEK Athene. De Marokkaans international kwam met een knieblessure terug van zijn interlandverplichtingen met Marokko. Ajax meldde dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler naar verwachting twee weken niet inzetbaar is, maar desondanks hoopt Ten Hag dat zijn ‘creatieve brein’ kan spelen in Athene. Zaterdagavond is Ziyech er in ieder geval nog niet bij als de Amsterdammers op bezoek gaan bij NAC Breda.

Ten Hag moest het de afgelopen anderhalve week doen zonder een groot aantal internationals. Hij vreesde niet voor spelers die geblesseerd terugkeerden. “Nee, want zoiets kan ook altijd bij Ajax gebeuren. Het is een risico dat bij topsport hoort”, aldus de Ajax-trainer vrijdagmiddag op de persconferentie. “De blessure van Ziyech is niet heel ernstig en we hopen dat hij snel weer kan aansluiten. We werken hard om tijd in te halen, maar het is een zwaar seizoen en programma. Als het straks winterstop is, hebben we met Ajax alleen al 32 wedstrijden gespeeld. Daar komen voor onze internationals nog wedstrijden bij, terwijl sommigen nog het WK hebben gespeeld en het seizoen voor hen in elkaar overloopt. Maar daar hebben we onze selectie ook op ingericht, we wisten dat we meer dan elf basisspelers nodig hadden.”

De coach van Ajax vindt het jammer dat Ziyech zaterdagavond om 18.30 uur niet aan de aftrap tegen NAC Breda kan verschijnen. “Hij is het creatieve brein van Ajax, maar daar hebben we er gelukkig meer van. We hebben goede vervangers. We hebben wel vaker zonder goede spelers gespeeld”, aldus Ten Hag, die hoopt dat Ziyech snel weer kan aansluiten. “De prognose was twee weken, maar dat kan ook korter zijn of langer duren. Hij maakt de juiste stappen. AEK Athene? Daar hoop je natuurlijk op. Ik hoop dat hij er dinsdag bij kan zijn, maar het moet verantwoord zijn. Meer kan ik er niet over zeggen."

Vorig seizoen won Ajax met 0-8 op bezoek bij Ajax. “Ik weet niet of dat bij ons nog meespeelt, misschien wel bij NAC. Het is aan ons om goede weerstand te bieden en goed voorbereid te zijn. De tegenstanders zijn meer gemotiveerd tegen ons, dat lijkt me duidelijk. We moeten zorgen dat we winnen en ons zo goed mogelijk voorbereiden, zoals we dat alle wedstrijden doen. NAC is een goed voetballende ploeg, waar een goede structuur in zit. En je hebt natuurlijk het bekende ‘Avondje NAC’. Het is aan ons om het avondje niet op gang te laten komen.”