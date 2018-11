‘Als we daar kunnen spelen met Barcelona, waarom dan ook niet in China?’

Het was de bedoeling dat Barcelona en Girona op 26 januari van het aankomende jaar een competitiewedstrijd zouden spelen in Miami, maar vanwege verzet van onder meer de Spaanse voetbalbond en de FIFA lijkt de kans dat dit nog plaats zal vinden klein. De Catalaanse club staat echter wel open voor dergelijke uitstapjes en sluit niet uit dat er in de toekomst ook competitieduels in het Verre Oosten afgewerkt gaan worden.

Barcelona en Real Madrid speelden vorig seizoen al eens rond lunchtijd tegen elkaar in LaLiga en dat trok zes keer zoveel kijkers in Azië als normaal. Als het aan algemeen directeur Oscar Grau ligt, zal hier in de toekomst vaker sprake van zijn: “LaLiga beslist over het tijdstip van de wedstrijden, daarom speelden we toen om 1 uur in Madrid. Dat was nog nooit eerder gebeurd in Spanje, maar wij denken wereldwijd”, legt hij uit in gesprek met de South China Morning Post.

“Nieuwe markten, nieuwe gebieden, wij moeten ons dan aanpassen. Voor ons is het ook geen probleem om het tijdstip aan te passen, het is slechts een gewoonte. Wij geven de voorkeur aan een groot publiek”, vervolgt de sportbestuurder. In de Amerikaanse NBA en NFL is het al gebruikelijk om wedstrijden overzees af te laten werken en Grau denkt dat het ook weleens zo ver zou kunnen komen in het voetbal.

“Ik denk dat het moeilijk wordt om het dit seizoen nog te doen, maar als we meer tijd krijgen… Als er een kans is om een wedstrijd in de Verenigde Staten te spelen, waarom in de toekomst dan niet in China? Barcelona heeft dit project al sinds het begin gesteund. Het is goed voor het merk LaLiga en goed voor het merk Barça. We bereikten meer fans voor potentiële sponsoren en voor potentiële tv-rechten. Het is maar één wedstrijd van de 380, dat kunnen we accepteren. Maar we hebben wel vanaf de eerste minuut gezegd dat het harmonieus moet verlopen, alle belanghebbenden moeten het eens worden.”