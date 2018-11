Van Aanholt: ‘Ik heb er echt aan gedacht om te stoppen met voetbal’

Patrick van Aanholt stond, nadat hij in 2007 de overstap maakte van PSV, tussen 2009 en 2014 officieel onder contract bij Chelsea, maar de vleugelverdediger kwam in die jaren niet verder dan acht optredens in de hoofdmacht van de Londenaren. The Blues verhuurden hem achtereenvolgens aan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Vitesse en Van Aanholt had het daar zo moeilijk mee dat hij er over na heeft gedacht zijn voetballoopbaan maar helemaal te vergeten.

“Ik heb er echt aan gedacht om te stoppen met voetbal. Zo ontdaan was ik, ik wilde stoppen”, blikt hij in gesprek met de Daily Mail terug op zijn ‘verspilde jaren’ bij Wigan en Vitesse. “Ik ging toen op vakantie met mijn vrouw en zei tegen haar: ‘Wat moet ik nu doen? Geen enkele club wil me hebben omdat ik een jaar niet gespeeld heb.’ Ik zat er echt dichtbij.” Bij Vitesse kwam Van Aanholt onder Fred Rutten weer aan spelen toe, maar zijn periode ervoor bij Wigan onder de huidige Belgische bondscoach Roberto Martínez liep uit op een nachtmerrie.

“Het was een van de slechtste verhuurperiodes van mijn leven. Het lag deels aan de manager, maar ook een beetje aan mezelf. Als je verhuurd wordt door Chelsea verwacht je natuurlijk dat je gaat spelen en mijn mentaliteit was in die tijd niet goed. Ik ga niet liegen, ik dacht: ‘Bekijk het maar, ik ga niet m’n best doen op de training.’ Ik wilde niet meedoen met de reserves. Het was een verkeerde instelling. Ik had voor mezelf kunnen trainen, zodat ik er klaar voor was als de kans zich voordeed. Dat heb ik niet gedaan. Ik trainde gewoon en daarna ging ik naar huis. Het was pure tijdsverspilling, daarom is Wigan nu ook een gesloten boek.”

De negenvoudig Oranje-international verliet Chelsea in 2014 voor Sunderland en maakte in januari van het afgelopen jaar de overstap naar Crystal Palace. In Londen heeft de 28-jarige Van Aanholt het voetbalgeluk inmiddels weer hervonden en hij werd in de zomer zelfs in verband gebracht met een transfer naar Juventus. De linksback sluit niet uit dat hij in de toekomst nog een dergelijke stap zal maken: “Waarom niet? We willen allemaal hogerop. Ik denk dat ik het in me heb om op dat niveau te spelen. Dat heb ik al laten zien tijdens een aantal wedstrijden bij Chelsea. Ik heb gewoon vertrouwen in mezelf. Ik heb nog tweeënhalf jaar te gaan bij Palace en zou hier ook graag mijn loopbaan willen afsluiten, maar we hebben allemaal ambities. Als je die niet hebt, ben je geen voetballer.”