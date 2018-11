Onana: ‘Hij is een van de beste keepers ter wereld, dat is oneerlijk’

André Onana is hard op weg een van de beste keepers van Europa te worden. Ruim anderhalf jaar geleden werd gesuggereerd dat de 22-jarige doelman van Ajax een Nederlands paspoort moest krijgen, om uit te komen voor het Nederlands elftal. Onana is inmiddels echter eerste doelman van Kameroen en keepte afgelopen week zijn zevende en achtste A-interland tegen respectievelijk Marokko (2-0 nederlaag) en Brazilië (1-0 nederlaag).

“Het is niet makkelijk dat bij een club als Ajax een gekleurde doelman van twintig jaar de kans krijgt”, vertelt Onana vrijdag in gesprek met de Spaanse sportkrant Marca. “Ik zie dat bij andere clubs niet gebeuren. Ik ben Ajax en Nederland daarvoor dankbaar. Maar ik koos voor Kameroen omdat ik daar geboren ben. Ajax heeft grote doelstellingen en kiest voor jonge voetballers, dat is iets waar waardering voor moet zijn.”

Onana kreeg de vraag of het een nadeel is dat hij gekleurd is. “Ik denk van niet. Ik ben daar trots op en ik zeg dat ook hardop. Tijdens wedstrijden zeggen ze vaak schijtneger tegen me, maar dat maakt niet uit. Ik verberg mij niet. Sommigen denken dat donkere keepers een gebrek aan concentratievermogen hebben en dat is niet waar. Ik hoop dat ik ervoor kan zorgen dat die personen van mening veranderen.”

De meest verkochte sportkrant van Spanje vroeg aan Onana wat hij van de situatie van Keylor Navas vindt. De Costa Ricaan was de voorbije jaren eerste doelman van Real Madrid, had een belangrijk aandeel in het veroveren van de voorbije drie Champions League-toernooien, maar nu staat zomeraankoop Thibaut Courtois in het doel. “In de voetballerij telt het verleden niet, dat is iets wat ik heb geleerd. Je kan niet teren op datgene wat je gisteren hebt gedaan. Santiago Solari heeft een beslissing genomen en die moet je respecteren. Ik houd er niet van om te zeggen of een doelman beter of slechter is.”

“Courtois en Navas zijn allebei goede keepers. Bijvoorbeeld, Marc-André ter Stegen is een van de beste keepers. Maar als je hem bij Atlético Madrid zet en Jan Oblak in het doel van Barcelona, renderen ze allebei wellicht minder", geeft de doelman van Ajax als voorbeeld. "Elke club heeft zijn stijl en bepaalde keepers passen beter bij bepaalde clubs. Ik moet in ieder geval nog hard werken om hun niveau te bereiken.” Ook David de Gea kwam aan bod. De doelman van Manchester United is al jaren een van de beste keepers van de Premier League, maar in het nationale elftal van Spanje heeft hij veel moeite om zich te onderscheiden. De Spaanse media nemen geen blad voor de mond.

“Dat is voetbal, dat kan gebeuren. Ik voel me ook anders als ik met mijn selectie of mijn club speel. In het begin had ik wat moeite bij Kameroen, maar langzamerhand voelde ik me steeds meer op mijn gemak. Ik speel bijna alles en ben blij dat ik mijn land mag vertegenwoordigen. De Gea is een van de beste keepers ter wereld. Het is heel oneerlijk dat hij zo ontzettend veel kritiek krijgt. Er moet meer geduld worden opgebracht”, besluit Onana.