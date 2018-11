Ajax-talent: ‘Drie jaar is mooi, maar verlengen wordt het volgende doel’

Brian Brobbey is een van de grotere talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. De zestienjarige spits maakte onlangs zijn debuut voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en mocht tijdens interlandperiodes al meerdere keren meetrainen met de hoofdmacht van trainer Erik ten Hag. De talentvolle aanvaller hoopt volgend jaar zijn debuut in het eerste elftal te maken, zo laat hij weten in een interview met Ajax Life.

Brobbey scoort aan de lopende band in de jeugd bij Ajax. Door zijn goede ontwikkeling speelt de B-junior regelmatig mee met hogere elftallen en maakte hij dit seizoen zijn debuut in de Youth League. Brobbey ziet nog genoeg verbeterpunten voor zichzelf. “Ik moet vaker de diepte zoeken en vuile meters maken. Conditioneel sterker worden. Daarnaast wil ik het schieten met links verbeteren en het koppen kan ook beter”, aldus de aanvaller, die een slag om de arm houdt. “Je moet altijd beide beentjes op de grond houden. Het kan een jaar goed gaan en een volgend jaar slecht. Daar waarschuwen mijn broers (Kevin en Samuel bij Almere City, Derrick bij Hertha BSC, red.) me ook voor. Gelukkig gaat het bij mij tot op heden allemaal erg goed.”

Brobbey heeft voorlopig twee belangrijke doelen: “Ik wil in 2019 mijn debuut in Ajax 1 maken. Daarna zie ik wel verder”, aldus de aanvaller, die afgelopen zomer zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2021. “Drie jaar is mooi, maar verlengen wordt het volgende doel.”