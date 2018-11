Spelregelcommissie wil duidelijke regels omtrent hands en schiet ABBA-regel af

Clubs in het Nederlands betaald voetbal en amateurvoetbal experimenteren sinds dit seizoen met het ABBA-systeem bij het nemen van strafschoppen, maar de kans is groot dat het nieuwe format voor het nemen van penalty’s geen lang leven is beschoren. Spelregelcommissie IFAB heeft donderdag tijdens een vergadering namelijk geconcludeerd dat er te weinig animo voor het doorgaan met het experiment is, waardoor het na dit seizoen weer afgeschaft zou kunnen worden.

Bij het ABBA-systeem worden de strafschoppen niet meer om en om genomen, maar begint team A, waarna team B twee keer aan moet treden, waarna team A twee strafschoppen moet nemen, enzovoort. Deze nieuwe manier van het nemen van een strafschoppenserie is bedoeld om de druk eerlijker over de twee teams te verdelen, maar zorgt vooralsnog echter vooral voor verwarring. Doordat er in de voetballerij te weinig steun heerst voor het nieuwe systeem, wil de IFAB nu weer stoppen met het experiment.

Naast het afschaffen van ABBA werden ook een aantal andere zaken besproken tijdens de vergadering in Glasgow. Zo ligt er een voorstel op tafel dat keepers meer bewegingsvrijheid moet garanderen bij strafschoppen. Als de nieuwe regels worden aangenomen, hoeven zij met nog slechts één voet op de doellijn te staan als de penalty wordt genomen. Verder is voorgesteld dat wisselspelers het veld zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde zijlijn moeten verlaten in plaats van de vaste plek bij de middenlijn om tijdrekken te voorkomen.

Als laatste wil de IFAB dat er een duidelijkere omschrijving komt van aangeschoten hands, aangezien deze regel nogal eens tot discussie leidt. De spelregelcommissie belegt begin maart zijn jaarvergadering en dan zal er gestemd worden over de nieuwe voorgestelde regels. Als zij worden aangenomen, worden zij op 1 juni 2019 van kracht.