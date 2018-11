‘Dortmund is al overtuigd en betaalt Barcelona dit weekend 21 miljoen’

Paco Alcácer kwam in twee seizoenen bij Barcelona tot vijftig wedstrijden namens de Catalaanse grootmacht en bij dat aantal lijkt het te gaan blijven. De spits wordt in de huidige voetbaljaargang namelijk verhuurd aan Borussia Dortmund en Duitse media berichten vrijdagochtend dat die Borussen na een paar maanden al besloten hebben om de samenwerking permanent te maken.

Alcácer was in zijn eerste zes Bundesliga-wedstrijden goed voor maar liefst acht doelpunten en dat lijkt de 25-jarige Spanjaard nu een definitieve verhuizing op te leveren. BILD en Kicker melden namelijk dat de huidige koploper van de Duitse competitie dit weekend nog de koopoptie in de huurovereenkomst van de spits gaat lichten.

Dortmund betaalde Barcelona in eerste instantie 2 miljoen euro om Alcácer voor een seizoen te huren en maakt nu 21 miljoen extra over om hem definitief in te lijven. De aanvaller heeft naar verluidt al een contract tot medio 2023 getekend in het Signal Iduna Park en de deal zal zondagochtend, als de algemene aandeelhoudersvergadering op de agenda staat, openbaar worden gemaakt. Het bedrag dat BVB betaalt voor Alcácer kan in de aankomende jaren door middel van een aantal bonussen overigens nog met vijf miljoen oplopen.

Voor Alcácer komt zijn definitieve transfer als goed nieuws, aangezien hij eerder al in gesprek met BILD liet weten zich op zijn plek te voelen bij zijn nieuwe werkgever: “Ik ben gewoon gelukkig in Dortmund. BVB was voor mij de goede stap op het juiste moment en ik wil de club met inzet en doelpunten bedanken voor het vertrouwen.”