Rashford krijgt transferadvies: ‘Zou hij jaloers zijn op Jadon Sancho?’

Paul Ince, oud-middenvelder van Manchester United, vindt dat Marcus Rashford moet overwegen om de club in januari te verlaten. De Engels international is onder manager José Mourinho niet zeker van een vaste basisplaats. Ince denkt dat het voor Rashford beter is om elders in de Premier League aan de slag te gaan om meer aan spelen toe te komen.

De 21-jarige aanvaller begon dit seizoen vijf van de twaalf competitiewedstrijden vanuit de basis. Hoewel hij is opgeleid bij Manchester United en bij de Engelse grootmacht de kans heeft gekregen om door te breken, vindt Ince het tijd voor Rashford om om zich heen te gaan kijken. De oud-international gelooft dat de 31-voudig international met jaloezie moet kijken naar leeftijdsgenoten die bij andere clubs wel wekelijks spelen. “Er zijn spelers die er genoegen mee nemen om te trainen en niet te spelen op zaterdag, maar ik denk niet dat hij een van die spelers is”, aldus Ince tegenover Paddy Power. “Als hij niet definitief wil vertrekken, dan moet hij een verhuurperiode overwegen bij een andere Engelse club.”

“Want hij zou iedere week moeten spelen”, vervolgt Ince, die als speler onder meer de shirts van West Ham United, Manchester United, Internazionale en Liverpool droeg. “Hij hoort niet een speler te zijn die er maar een beetje bijhangt. Hij is soms nog wat naïef, maar hij is nog jong en enorm talentvol. In de nationale ploeg doet hij het altijd fantastisch. Zijn grote probleem is eigenlijk dat het niet helemaal duidelijk is wat zijn beste positie is.”

Ince vindt dat het tijd wordt voor Rashford om een knoop door te hakken. “Hij is nu op een leeftijd waarop hij moet bepalen of hij af en toe voor United wil spelen, of een vaste waarde wil zijn voor een andere club. Ik vraag me af of hij jaloers is, als hij iemand als Jadon Sancho iedere week ziet spelen bij Borussia Dortmund.” Rashford, wiens contract tot medio 2020 doorloopt op Old Trafford, werd onlangs in verband gebracht met Juventus en Real Madrid.