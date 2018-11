Meesterscout De Visser biedt helpende hand in Eredivisie: ‘Heb meerdere tips’

Piet de Visser was in het verleden verantwoordelijk voor de doorbraak van spelers als Alex, David Luiz, Michael Essien en Jefferson Farfán en de ‘meesterscout’ kan er op 84-jarige leeftijd nog steeds geen genoeg van krijgen. De Visser, die nog altijd onder contract staat bij Chelsea en ook een voetbalschool heeft in Ghana, gaat de komende tijd namelijk De Graafschap de helpende hand bieden, zo werd donderdagavond bekendgemaakt.

De ervaren talentenontdekker zal de Superboeren kosteloos helpen: “Ik heb meerdere tips voor ze. Het is aan hen of ze daar iets mee doen”, vertelt hij vrijdag in gesprek met de Gelderlander. De Achterhoekers staan momenteel op de zeventiende positie in de Eredivisie en De Visser ziet de noodzaak voor winterse versterkingen.

De fans van de Doetinchemmers hoeven echter geen huurspelers van Chelsea te verwachten, terwijl het ook lastig wordt om jonge spelers uit Afrika op De Vijverberg onder te brengen: “Ik zou zo een paar talenten uit Ghana bij De Graafschap durven stallen, maar dat is financieel een kansloos verhaal”, wijst hij op de hoge salarissen die spelers van buiten de Europese Unie moeten ontvangen.

“Een Afrikaan moet vier keer zoveel verdienen als een speler uit de EU. Een voetballer van twintig jaar kost zo vier ton. Ze zullen het vooral van mijn Europese netwerk moeten hebben. Het zou mooi zijn als ik De Graafschap een beetje kan helpen om in de Eredivisie te blijven”, sluit hij af. De ploeg van trainer Henk de Jong speelt zijn eerste wedstrijd zondag, als er afgereisd wordt naar De Galgenwaard voor een duel met FC Utrecht.