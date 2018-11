Kanté zet handtekening onder supercontract bij Chelsea

N’Golo Kanté en Chelsea gaan langer met elkaar door. De Engelse topclub maakt vrijdag bekend dat de Fransman een nieuw vijfjarig contract heeft getekend op Stamford Bridge. De 27-jarige verdedigende middenvelder ligt hierdoor tot medio 2023 vast bij the Blues. De vorige verbintenis van de 36-voudig international liep af in de zomer van 2021. Volgens diverse Engelse media verdient Kanté met zijn nieuwe contract de komende vijf jaar 326.000 euro per week.

Kanté maakte in de zomer van 2016 voor circa 38,5 miljoen euro de overstap van Leicester City naar Chelsea en is sindsdien een vaste waarde bij de club uit Londen. Hij speelde een sleutelrol in de behaalde landstitel in zijn eerste seizoen bij Chelsea. “Ik ben blij dat ik mijn tijd bij Chelsea verlengd heb”, laat de middenvelder weten in een reactie op de clubwebsite. “Ik heb hier al twee prachtige jaren achter de rug en hoop dat er nog meer moois aan zit te komen. Sinds mijn overstap heb ik mezelf verbeterd als speler. Ik heb mezelf kunnen uitdagen en prijzen gewonnen waarvan ik nooit had durven dromen dat ik die zou winnen. Ik hou van de stad, de club en ben blij dat ik hier de komende jaren zal blijven.”

De ex-speler van onder meer Leicester City en SM Caen droeg al 105 keer het shirt van Chelsea en was driemaal trefzeker. “We zijn enorm verheugd dat N’Golo een nieuw contract heeft getekend en zijn toekomst op lange termijn aan Chelsea verbonden heeft”, aldus Marina Granovskaia in een reactie namens de clubleiding. “Toen we hem aantrokken, wisten we dat we te maken kregen met een speciale speler. Maar hij heeft iedereen verbaasd met zijn onvermoeibare spel. Buiten het veld is hij een toegewijde professional en een bescheiden persoon, ondanks het feit dat hij wereldkampioen is en tweevoudig winnaar van de Premier League. We kijken uit naar nog vijf jaren met N’Golo in hart van het Chelsea-middenveld.”