Onana: 'Ik zei tegen Cillessen: ’Een grote vis, maar jij hebt kwaliteiten''

Barcelona ziet André Onana als eerste optie indien Jasper Cillessen volgend jaar zomer het Camp Nou verlaat, zo verzekerde Marca enkele dagen geleden. De eerste doelman van Ajax laat vrijdag in een interview met de meest verkochte sportkrant van Spanje weten ook welwillend te staan tegenover een rentree in Catalonië. “Er zijn geen directe contacten geweest, of dat is in ieder geval wat ik ervan weet”, stelt de Kameroener.

“Barcelona is altijd mijn thuis geweest”, benadrukt Onana, die in januari 2015 voor 150.000 euro exclusief variabele bonussen aan Ajax werd verkocht. “Het zou een droom zijn om naar Barcelona terug te keren. Iets groots. Maar nu ben ik speler van Ajax, komen er belangrijke wedstrijden aan en moeten we vooruitkijken. Ik zit met mijn gedachten honderd procent bij Ajax.”

Onana is zijn roots niet vergeten. “Ik praat nog altijd met enkele ploeggenoten en trainers. Als ik een paar dagen vrij ben, ga ik naar Barcelona om ze op te zoeken. Dat is altijd mooi. In de jeugdopleiding hebben ze mij veel geholpen.” Ook met Cillessen heeft hij nog regelmatig contact. “We trainden bij Ajax en hij vroeg mij: ‘André, denk jij dat ik daar kan spelen?’ Ik keek hem zijdelings aan en zei: ‘Iedereen kan daar spelen, maar minuten maken is iets anders. Die Duitser is een grote vis, maar jij hebt kwaliteiten en kan de concurrentiestrijd aan’”, verwees Onana naar nog altijd eerste doelman Marc-André ter Stegen.

Volgens Marca is Onana mogelijk de volgende doelman die met Ter Stegen om een plek onder de lat moet strijden. “Of ik angst heb? Ik heb nooit angst. Dat bestaat niet in mijn leven. Voetbal is voor mij heel simpel. Je leert veel van fouten. Ik zie voetbal als entertainment. Als ik goed ben, heeft de tegenstander het lastig. Als je van voetbal geniet, kun je tegen wie dan ook spelen of strijden. Angst zal het niet zijn.”

Goed voetenwerk is een pré voor een doelman van Barcelona, weet ook Onana als geen ander. “Ja, daar ga ik van uit. Maar ik denk dat er ook veel andere goede keepers zijn die in aanmerking komen. De filosofie van de club is om tot een voetballende oplossing te komen, van achteruit, en dat leer je van kleins af aan. Als kind was ik veldvoetballer en geen keeper. Dat zal misschien ook van invloed zijn geweest.”