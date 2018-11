‘Niet weten hoe hij buiten het veld is, is een grote fout van Barcelona’

Ousmane Dembélé heeft moeite met de teamdiscipline bij Barcelona. Hij kwam vorig jaar zomer voor het astronomische bedrag van 105 miljoen euro over van Borussia Dortmund, maar hij heeft zich tot dusver vooral in negatieve zin kunnen onderscheiden. Zo kwam hij kortgeleden niet opdagen bij een training en hij arriveerde ook al eens te laat bij een teambespreking voor de wedstrijd in de Champions League tegen Internazionale.

Bernd Schuster snapt sowieso niet waarom Dembélé op de loonlijst van Barcelona staat. “Er zijn voetballers die het niveau van Barcelona aan kunnen en er zijn voetballers die niet goed genoeg zijn. Dat zie je al vanaf het begin. Daar heb je geen drie seizoenen voor nodig”, benadrukte de Duitser, die als enige voor Barcelona, Real Madrid én Atlético Madrid speelde, in gesprek met de Spaanse radiozender Onda Cero.

“Barcelona is een te grote club voor Dembélé. Er zijn voetballers die niet de mentaliteit hebben om voor zo’n club te mogen spelen en hij is er één van”, vervolgde de oud-international van Duitsland. “Bij Borussia Dortmund speelde hij in het begin geweldige wedstrijden, maar het viel uiteindelijk allemaal wel mee. Niet weten hoe Dembélé buiten het veld is, is een grote fout van Barcelona. Ze hadden zich daarin moeten verdiepen.”

Te laat komen is een doodzonde, oordeelt Schuster. “Als trainer van Real Madrid had ik ook een speler als Dembélé. Hij kwam altijd te laat en leerde nooit. Ik wees de aanvoerders, die er een uur eerder waren, erop dat ze met hem moesten praten. De tweede keer zou het mijn beurt zijn.” Xavi kan naar eigen zeggen niet goed oordelen over de situatie omtrent Dembélé. “Er zijn regels, maar ik ben al drie jaar weg bij Barcelona”, benadrukt de spelmaker, nu spelend voor Al-Sadd, in gesprek met Cadena SER.

“Hier spreken we een speler eropaan, als hij te laat komt. Bij Barcelona is men van trainer veranderd. Het is mijns inziens geen kwestie van persoonlijkheid, het is een kwestie van de regels naleven. In mijn tijd was ik voorstander van boetes, omdat er nou eenmaal normen en waarden zijn”, vervolgde Xavi. “Dembélé is jong en heeft moeite. Hij moet de dingen goed doen. Hij heeft in de Spaanse Super Cup voor het verschil gezorgd. Hij is 21 jaar. Een buitenlandse speler heeft minimaal een jaar nodig om zich aan te passen. Als hij zich misdraagt, wordt hij ongetwijfeld door de trainer of de captain tot de orde geroepen.”