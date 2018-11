‘Ik zou het zoeken in een club van het kaliber waar Memphis Depay nu speelt’

Steven Bergwijn debuteerde onder Darije Kalezic bij Jong PSV in het betaald voetbal. Hij was pas zestien jaar toen hij in augustus 2014 tegen Achilles’29 het veld betrad. De inmiddels 21-jarige aanvaller is nu voor het tweede opeenvolgende seizoen een belangrijke basiskracht van PSV en speelde vorige week tegen Frankrijk zijn derde interland voor het Nederlands elftal. “Steven heeft in die jaren keihard gewerkt”, ziet ook Kalezic in.

“Het is heel mooi om te zien hoe hij zich ontwikkelt en hoe hij zich vorige week tegen Frankrijk manifesteerde”, vertelt Kalezic vrijdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Ik vind hem echt een voorbeeld voor velen. Hij is naast zijn talent enorm beleefd naar iedereen en altijd nieuwsgierig, viel me toen op. Hij wil zichzelf verbeteren en heeft rust in het hoofd. Het was nooit een jongen van rare fratsen.”

Bergwijn had enkele jaren nodig om écht uit te groeien tot een belangrijke speler, maar betrachtte altijd geduld. Net als zijn voorbeeld Memphis Depay ooit, toen Dries Mertens ook op de Eindhovense loonlijst stond. “Je ziet dat hij nu ook de rust heeft gevonden. Als Steven na dit seizoen een vervolgstap maakt, zou ik het zoeken in een club van het kaliber waar Memphis nu speelt. Direct naar de absolute top, dat is wel zo ontzettend moeilijk.”

“Ik denk dat Steven wel de aanleg heeft om daar ooit te kunnen komen, maar zou denk ik toch voor een geleidelijke carrière-opbouw gaan, zoals Georginio Wijnaldum dat heeft gedaan.” Bergwijn, 21 jaar, kwam in 2011/12 in de jeugdopleiding van PSV. In het voorjaar van 2014 tekende hij zijn eerste profcontract bij de club, waar hij nu tot medio 2022 onder contract staat.