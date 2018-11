‘Dankzij al die aandacht voor de eerste divisie is Frank opeens een BN'er’

De Keuken Kampioen Divisie, de tweede competitie van Nederland, is aantrekkelijker en spannender dan ooit tevoren. Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en FC Den Bosch doen in de top drie nauwelijks voor elkaar onder, terwijl TOP Oss, FC Twente en Almere City FC na veertien speeldagen slechts enkele punten minder hebben.

“Het gáát ergens over'', stelt communicatiedirecteur Maarten van Rooijen van FOX Sports, in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het schakelprogramma is voor elke kijker toegankelijk. “Afgelopen zondag keken zo'n 200.000 mensen op televisie live naar Twente - Go Ahead Eagles. En het stadion zat met bijna 30.000 fans ook nog eens bomvol. Dat zegt alles. De eerste divisie doet ertoe.”

De aanwezigheid van grote clubs speelt een belangrijke rol of is beter gezegd dé reden dat de competitie meer in de picture staat. “Onze thuisduels met FC Twente en NEC trokken respectievelijk 3000 en 2500 toeschouwers. Tegen TOP Oss, misschien wel de leukst voetballende ploeg van de competitie, zaten er 1400. Dat zegt veel”, laat Pieter de Waard, voorzitter van Telstar, aan het dagblad weten.

Promotie van grote clubs hoeft volgens Van Rooijen niet per se slecht te zijn voor de attentiewaarde. “Het is immers niet ondenkbaar dat je er clubs als FC Groningen en NAC voor terugkrijgt.'' De Waard: “Je zult zeker nog een tijd een na-ijleffect zien als onverhoopt veel grote ploegen promoveren. Maar uiteindelijk wordt de impact minder. Hoe meer grote namen, des te meer uitstraling de competitie heeft.”

Clubs plukken de vruchten van de grotere aandacht in de media voor de Keuken Kampioen Divisie. Frank Korpershoek maakte zondag een heerlijk doelpunt tegen FC Den Bosch, waar men het in Velsen-Zuid nog steeds over heeft. “Franz Korpão noemen we hem nu, een verwijzing naar Franz Beckenbauer en het Zuid-Amerikaanse vernuft dat hij in zijn voeten heeft”, bekent De Waard lachend. “Dankzij al die aandacht voor de eerste divisie is Frank opeens een BN'er.”