Mourinho haalt uit: ‘Casillas is daar de allerbeste in, achter mijn rug om’

José Mourinho en Iker Casillas hebben de strijdbijl opgegraven. De doelman van FC Porto haalde afgelopen week in een interview in het programma ‘Universo Valdano’ van Movistar + herinneringen op uit zijn tijd bij zijn jeugdliefde Real Madrid. Een conflict met José Mourinho leidde uiteindelijk het einde van zijn verblijf in het Santiago Bernabéu in, erkende de oud-international van Spanje.

“Ik denk dat als ik weer een conflict met Mourinho zou hebben, ik de koe bij de horens zou pakken en ik de confrontatie met Mourinho zou aangaan”, claimde Casillas. “Destijds koos ik ervoor om mijn mond te houden. Ik dacht dat dat de manier was om de normen en waarden van Real Madrid te respecteren. Vandaag de dag hebben we niet meer over elkaar gesproken. Dat is beter zo, leven en laten leven.”

Mourinho liet de uitlatingen van Casillas echter niet zomaar aan zich voorbijgaan. “Een dergelijk interview is een typisch interview van iemand die aan het einde van zijn loopbaan bezig is”, reageerde de manager van Manchester United donderdagavond in gesprek met de Portugese krant Récord. “Even terugkomend op datgene wat hij over mij zegt: het klopt niet dat hij de confrontatie met mij niet heeft opgezocht. Dat heeft hij wel gedaan. Op een manier waar hij werkelijk de allerbeste in is: achter mijn rug om.”

Casillas kon zich de samenwerking met Mourinho nog goed voor de geest halen. “Hij kwam om Barcelona te bestrijden. Het leidde tot veel intense momenten. Er ontstond een bepaald madridismo waar ik geen fan van ben: supporters die hun grenzen niet kennen. Ons derde jaar was niet perfect. We wonnen de landstitel en dat leek een antwoord op de suprematie van Barcelona, maar op persoonlijk gebied was er een seizoen eerder veel schade ontstaan. In het derde jaar begonnen veel mensen aan onze relatie te zagen. Dat was niet goed voor Mourinho, dat was niet goed voor mij en dat was niet goed voor Real Madrid.”

In het seizoen 2012/13 werd Casillas aan de kant geschoven door Mourinho, die eerst Antonio Adán en later Diego López boven het clubicoon verkoos. Na 725 duels, vijf landstitels, drie keer de Champions League, twee keer de Copa del Rey, vier keer de Spaanse Super Cup, twee WK’s voor clubteams en twee keer de Europese Super Cup vertrok hij naar FC Porto, maar niet zonder dat Mourinho schande sprak van de zes miljoen euro aan salaris die Casillas in Mourinho’s vaderland zou gaan verdienen.