‘Angstgegner’ vormt zaterdag serieuze dreiging voor ongenaakbaar PSV

PSV leed dit seizoen vier nederlagen, en moest de Johan Cruijff Schaal aan Feyenoord laten, maar in competitieverband is de Eindhovense club ongenaakbaar. Het team van trainer Mark van Bommel heeft na twaalf speeldagen in de Eredivisie nog geen punt laten liggen: 36 uit 12. SC Heerenveen presteert dit seizoen daarentegen wisselvallig in competitieverband, heeft liefst 22 punten minder dan PSV, maar leed in de laatste negen officiële duels slechts twee nederlagen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O SC Heerenveen kwam tot scoren in de laatste zeventien Eredivisie-wedstrijden tegen PSV, thuis en uit. Tegen geen andere Eredivisie-ploeg hebben de Friezen een langere lopende reeks Eredivisie-duels met een doelpunt (ook zeventien tegen Willem II).

O PSV verloor geen van de laatste 37 thuiswedstrijden in de competitie (33 zeges, 4 remises) en kan voor het eerst 38 Eredivisie-thuisduels ongeslagen blijven sinds 1992 (destijds 53 wedstrijden).

O PSV hield de nul in zeven van de laatste acht thuiswedstrijden in de competitie, waaronder in de laatste vier. Een vijfde clean sheet op rij in eigen huis zou voor de Eindhovenaren voor het eerst sinds december 2014 zijn, toen zes op rij.

O PSV won slechts één van de laatste zes Eredivisie-ontmoetingen met sc Heerenveen. Vier remises en één nederlaag, thuis en uit, naast de 4-3 thuiszege op 22 januari 2017.

O Luuk de Jong, goed voor vijf kopdoelpunten in zijn laatste acht Eredivisie-wedstrijden tegen sc Heerenveen (zeven goals in totaal), is met elf competitietreffers dit seizoen nog één goal verwijderd van zijn totale doelpuntenproductie in de gehele vorige Eredivisiejaargang: 12 in 28 duels.

O Gastón Pereiro kan zijn honderdste Eredivisieduel spelen en zou na Luis Suárez (139 duels) de tweede Uruguayaan worden die dit aantal haalt.

O In duels van Heerenveen vielen dit Eredivisie-seizoen 51 doelpunten, meer dan bij wedstrijden

van elke andere ploeg. PSV staat derde in dit klassement met 48 treffers.

O Alleen Luuk de Jong (zes) en Abdenasser El Khayati (vijf) maakten dit seizoen meer Eredivisie-doelpunten buitenshuis dan Sam Lammers en Michel Vlap (allebei vier). Het tweetal was samen verantwoordelijk voor zeven van de laatste acht uitdoelpunten van Heerenveen.

O SC Heerenveen kreeg in elk van de laatste vier Eredivisie-duels een tegentreffer uit een voorzet. Alleen FC Groningen incasseerde dit Eredivisie-seizoen meer goals uit voorzetten (acht) dan de Friezen (zeven). PSV scoorde in de laatste vier speelronden juist telkens uit een voorzet.

O Arber Zeneli gaf in 2018 al veertien assists voor sc Heerenveen in de Eredivisie. De enige speler in Friese dienst die er dit decennium meer gaf was Luciano Narsingh in 2011: zeventien.