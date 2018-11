Klopp reageert verheugd: ‘Hij is soms de enige die niet ziet hoe goed hij is’

Jürgen Klopp is bijzonder blij met de contractverlenging van Sadio Mané. Liverpool maakte donderdagavond bekend dat de 26-jarige aanvaller een nieuwe verbintenis heeft ondertekend, naar verluidt tot medio 2023. Met 40 doelpunten in 89 officiële duels is de Senegalees international tot een van de smaakmakers van the Reds uitgegroeid.

“Dit is een grote boost voor iedereen en het bewijst maar weer hoe betrokken de spelers van deze club zijn. Ze zijn niet alleen betrokken bij het heden, maar ook bij de toekomst”, reageert Klopp op de clubsite van Liverpool. “Ik kan me geen enkele club in Europa bedenken die niet een speler als Sadio tot zijn beschikking zou willen hebben.”

“Het feit dat hij bij ons wil blijven, zegt iets over waar we momenteel mee bezig zijn”, benadrukt de manager van Liverpool. “Hij is zo’n belangrijk lid van het team en de selectie. Hij straalt vreugde uit en ik denk dat dit zijn weerslag heeft op zijn prestaties en impact op het veld. Mijn enige puntje van kritiek op Sadio is dat hij soms de enige is die niet ziet hoe goed hij is, maar als aanvaller heeft hij alles in huis."

“Hij had een grote impact toen hij hier kwam en vervolgens is hij elk seizoen beter geworden.” Klopp looft de manier waarop Mané zijn vak beoefent. “Hij is heel erg ambitieus en hongerig. Hij wil dingen bereiken en succesvol zijn. Hij is erg gedreven, veel meer dan men zich kan indenken. Door de beste jaren van zijn loopbaan aan Liverpool te geven, weten we dat we iemand hebben die absoluut alles zal geven. Als trainer kun je niet om meer vragen.”