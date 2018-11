Liverpool maakt nieuw contract van Mané wereldkundig

Sadio Mané heeft een nieuw contract met Liverpool ondertekend, zo maakt de Premier League-club donderdagavond bekend. Hoewel Liverpool geen mededelingen doet over de contractduur, gaan Engelse media ervan uit dat de nieuwe overeenkomst tot medio 2023 is. “Ik ben heel blij, heel blij om mijn verblijf bij Liverpool te verlengen”, vertelt Mané op de clubsite.

Mané, 26 jaar, maakte medio 2016 voor een transfersom van veertig miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool en ondertekende destijds een contract voor vijf seizoenen. Sindsdien was hij in 89 officiële duels van de Merseyside-club goed voor 40 doelpunten. De gesprekken over een langere samenwerking vonden eind vorig seizoen al plaats, maar konden nu pas worden afgerond.

“Dit is een geweldige dag voor mij”, benadrukt Mané via de officiële kanalen van the Reds. “Ik kijk naar alles uit. Het helpen van het team, het bereiken van onze droom en, vooral, het winnen van prijzen. Ik heb het altijd gezegd, ik hoefde geen twee keer na te denken toen ik de kans kreeg om hierheen te komen. De juiste club op het juiste moment en ook nog eens met de juiste coach. Ik kwam hier en was heel blij. Dit is zonder meer de beste beslissing in mijn loopbaan.”

Mané werd na een uitstekend debuutseizoen uitgeroepen tot Player of the Year en Players’ Player of the Year bij Liverpool. Afgelopen seizoen was hij goed voor in totaal twintig officiële treffers en had hij een belangrijk aandeel in het bereiken van de finale van de Champions League. Deze voetbaljaargang staat de teller van Mané op zeven treffers in zestien officiële wedstrijden.