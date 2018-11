AC Milan aast op 'man van 4,8 miljoen euro per jaar'

Naast Juventus en Bayern München loert nu ook Manchester United op Kostas Manolas. De hoogte van de afkoopclausule van de verdediger van AS Roma is vastgesteld op 36 miljoen euro. (Corriere dello Sport)

De gesprekken tussen Callum Hudson-Odoi en Chelsea over een nieuw contract verlopen moeizaam. De aanvaller, die nog tot medio 2020 op de loonlijst staat, weet dat de Londenaren Christian Pulisic willen halen. (The Sun)

De Italianen hebben interesse in Arturo Vidal en zijn bij een definitieve overname zelfs bereid om zijn jaarsalaris van 4,8 miljoen euro te handhaven.