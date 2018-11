Ajax, de nachtmerrie én de favoriete opponent van Mitchell te Vrede

NAC Breda hoopt spoedig de laatste plaats in de Eredivisie te verlaten. Het team van Mitchell van der Gaag hield vijf punten aan de laatste vier duels over; drie meer dan in de eerste acht competitiewedstrijden. Ajax wil de uitstekende reeks voorafgaande aan de interlandperiode continueren. Sinds de 3-0 nederlaag tegen PSV werden negen van de elf officiële duels in winst omgezet en eindigden de overige twee in een gelijkspel. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Rat Verlegh Stadion, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Ajax pakte 235 punten in de Eredivisie tegen NAC (73 zeges, 16 remises en 9 nederlagen - omgerekend naar 3 punten per zege) en hield 49 keer de nul tegen de Bredanaars, in beide gevallen het hoogste aantal ooit van een team tegen een specifieke tegenstander in de Eredivisie.

O NAC Breda kwam in twaalf van de laatste zestien competitieduels met Ajax niet tot scoren (zes goals in totaal) en incasseerde in deze wedstrijden vijftig treffers. Vorig seizoen leden de Bredanaars de grootste thuisnederlaag ooit in de clubhistorie in deze ontmoeting (0-8).

O NAC Breda stond dit Eredivisieseizoen 137 speelminuten op voorsprong, korter dan elke andere ploeg. Ajax is juist het team dat het langst van een voorsprong genoot: 664 minuten.

O Mitchell te Vrede verloor al zijn acht Eredivisieduels met Ajax (meer dan tegen iedere andere ploeg), maar was tegen geen club direct betrokken bij meer Eredivisietreffers: drie - twee goals, een assist.

O NAC Breda is de enige Eredivisieploeg die dit seizoen nog niet van buiten de zestien scoorde, maar slechts vier ploegen losten procentueel gezien meer schoten van buiten het strafschopgebied dan de Bredanaars: 44% van 100 schoten.

O Ajax kreeg in de 24 wedstrijden dit seizoen (alle competities) elf goals tegen. In slechts één seizoen sinds de invoering van het betaald voetbal had de club minder dan twaalf tegentreffers na 25 wedstrijden: 7 in 1995/96.

O Ajax is de enige ploeg die dit Eredivisieseizoen minder dan 200 balcontacten van de tegenstander in de eigen zestien moest toestaan. Met 163 zijn dat minstens 44 minder dan elke andere Eredivisieploeg (PSV volgt met 207).

O Sinds zijn Eredivisiedebuut in november 2015 won Ajax 79 procent van de competitiewedstrijden waarin Donny van de Beek in de basis stond (47 duels), terwijl zonder hem slechts 70 procent van de wedstrijden winnend werd afgesloten (54 duels).

O Daley Blind staat momenteel op meer minuten tegen NAC Breda zonder een tegentreffer dan iedere andere speler in de Eredivisiehistorie: 576, 8 wedstrijden.

O De geblesseerde Hakim Ziyech was dit Eredivisieseizoen bij 114 van de 240 doelpogingen van Ajax betrokken (71 schoten en 43 gecreëerde kansen), meer dan het totale aantal schoten van NAC dit seizoen: 100.