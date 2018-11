Mignolet en Liverpool weten ‘elkaars problemen’: ‘Het is niet makkelijk’

Het is niet aannemelijk dat Simon Mignolet in januari bij Liverpool vertrekt. De Belgische doelman is sinds begin dit jaar veroordeeld tot de reservebank: in de tweede seizoenshelft kreeg Loris Karius de voorkeur en deze voetbaljaargang moet hij de duurste doelman ooit voor zich dulden: Alisson. De winterse transfermarkt is echter niet het meest ideale moment om een nieuwe club te vinden, zo benadrukt zaakwaarnemer Nico Vaesen.

“In januari zijn er maar weinig goede opties voor een transfer, zeker niet voor een doelman”, benadrukt Vaesen in gesprek met ESPN. “We moeten realistisch zijn. Het moet voor iedereen werkbaar zijn. Als er uberhaupt iets mogelijk is in januari, zal het heel moeilijk zijn om dat ook daadwerkelijk te realiseren.”

“Als Simon vertrekt of kan vertrekken, dan zal Liverpool ook naar een vervanger moeten zoeken”, vervolgde de belangenbehartiger van Mignolet, die op Anfield nog tot medio 2021 op de loonlijst staat. “Ik begrijp het standpunt van de club. Dat is niet makkelijk. In dat kader zijn we op de hoogte van elkaars problemen.”

“We zullen zien hoe en wanneer we deze problemen kunnen oplossen.” De dertigjarige Mignolet kwam eind januari voor het laatst namens Liverpool binnen de lijnen, in het met 2-3 verloren FA Cup-duel met West Bromwich Albion. Twee maanden later verdedigde hij het doel van België in de oefeninterland tegen Saudi-Arabië (4-0). Nadien verscheen hij niet meer voor club of land binnen de lijnen.