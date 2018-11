Vitesse opent nu wél de deur: ‘Het is een optie, verhuur of verkoop’

De kans is aanwezig dat de wegen van Thomas Bruns en Vitesse in januari gaan scheiden. De middenvelder is al maanden ontevreden over zijn rol als reserve en gaf in de zomer al aan uit GelreDome te willen vertrekken. Technisch directeur Marc van Hintum gaf echter geen groen licht omdat trainer Leonid Slutskiy niet ruim in zijn middenvelders zat.

Bruns, 26 jaar, startte dit seizoen in de Eredivisie alleen tegen Feyenoord in de basis en kreeg nota bene in dat duel een rode kaart, na ruim een uur spelen. Hij mocht verder slechts vijf keer invallen in competitieverband: in totaal slechts dertig minuten speeltijd. Van Hintum noemt de vertrekwens van Bruns ‘een bekend verhaal’.

Van Hintum opent echter nu wel de deur voor Bruns. “Het is een optie. Verhuur of verkoop. Het contract van Thomas loopt nog tot 2021 door”, verklaart de sportbestuurder in gesprek met Omroep Gelderland, “Ik heb begrip en dat is al een positieve insteek. Maar het hangt af van de personele bezetting op dat moment. Van blessures.”

“Rond de winterstop gaan we zitten met Leonid en gaan we deze situatie concreet bekijken”, claimt Van Hintum, die na deze voetbaljaargang terugkeert in zijn oude rol als scout. Bruns komt uit de jeugdopleiding van FC Twente en maakte in 2011 de overstap naar Heracles Almelo. Na 197 wedstrijden voor de zwart-witten te hebben gespeeld, vertrok hij vorig jaar zomer naar GelreDome.