‘Ex-werkgever wil John van ‘t Schip terughalen naar Serie A’

John van ’t Schip is een van de kandidaten om bij Genoa aan de slag te gaan, zo verzekeren Italiaanse media donderdagavond. De club uit Genua staat nu nog onder leiding van Ivan Juric, maar een nederlaag in de Derby della Lanterna zondag tegen stadsgenoot Sampdoria betekent waarschijnlijk dat de oefenmeester op straat zal worden gezet.

Genoa staat momenteel veertiende in de Serie A, met veertien punten uit twaalf duels. Juric werd afgelopen maand voor de selectie gezet, na het verrassende congé van Davide Ballardini. Genoa had op dat moment immers drie van de laatste vijf duels gewonnen en was slechts drie punten van de vierde plaats verwijderd, nota bene met een wedstrijd minder.

Na de 1-3 thuisnederlaag tegen Parma koos Enrico Preziosi ervoor om Ballardini te ontslaan en Juric voor de derde keer (!) aan te stellen. Beiden onderhouden een zeer moeizame relatie, maar toch blijven de preses en de Kroaat elkaar vinden. Na drie nederlagen en twee remises in vijf duels lijkt de samenwerking echter opnieuw een kort leven beschoren.

Volgens de laatste berichten uit Italië heeft Preziosi vier kandidaten op het oog om Juric eventueel te vervangen: voormalig Italiaans bondscoach Cesare Prandelli, ex-Udinese-trainer Igor Tudor, Sabri Lamouchi van Stade Rennes én Van ’t Schip. De Nederlander kwam in zijn actieve loopbaan voor Genoa uit: hij speelde tussen 1992 en 1996 meer dan honderd duels voor de havenstedelingen.

FC Twente was in 2001/02 de eerste club als hoofdcoach voor Van 't Schip. Later werkte hij als assistent van bondscoach Marco van Basten bij het Nederlands elftal en Ajax. De laatste jaren was Van 't Schip hoofdtrainer van Melbourne Heart, Guadalajara en Melbourne City. Hij is nu bezig aan zijn tweede en op papier laatste contractjaar bij PEC, dat op een teleurstellende vijftiende plaats staat en in de winterstop met de trainer om de tafel gaat om te evalueren.