‘De uitlatingen van Jürgen Locadia zijn uit zijn verband getrokken’

De uitlatingen van Jürgen Locadia in De Telegraaf zijn volgens Chris Hughton ‘uit zijn verband getrokken’. De aanvaller van Brighton & Hove Albion gaf een week geleden in een uitgebreid interview met het dagblad aan dat hij ontevreden was over zijn situatie in Engeland: hij heeft het gevoel dat hij nooit een kans heeft gehad om te laten zien wat hij waard is, dat hij nooit een duidelijke uitleg van de trainer heeft gehad en dat hij een wintertransfer overweegt.

“Ik heb met Jurgen gesproken en het lijdt geen twijfel dat zijn uitspraken uit zijn verband zijn getrokken”, zo verzekert Hughton echter donderdag, ook al had Locadia uitgebreid zijn ontevredenheid uitgesproken. “Dat neemt echter niet weg dat hij meer zou willen spelen. We verwachten van elke voetballer in eenzelfde situatie dat hij daar precies zo over denkt.”

“Ik heb geen problemen met zijn manier van denken. Hij is een zeer goed persoon, hij traint goed en het belangrijkste is dat hij zeer gemotiveerd is om voor Brighton te spelen”, vervolgde de manager van the Seagulls. “Ik sta er niet van te kijken dat voetballers die niet spelen, aangeven dat ze meer speeltijd willen hebben.”

In januari van dit jaar trok Locadia de deur bij PSV achter zich dicht. Hij was klaar voor een nieuwe uitdaging en vertrok naar Brighton, waar hij een contract tot medio 2022 tekende. Mede door blessureleed kwam hij vorig seizoen niet verder dan zes wedstrijden in de Premier League.

Dit seizoen begon Locadia in de competitie slechts eenmaal in de basis en kwam hij zeven keer als invaller binnen de lijnen. Hughton houdt voorlopig vast aan de 35-jarige Glenn Murray in de punt van de aanval, terwijl Locadia ook concurrentie heeft van bijvoorbeeld Alireza Jahanbakhsh.