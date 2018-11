Donderdag, 22 November 2018

Man City biedt salarisverhoging van 20.000 euro aan

AS Roma treedt spoedig met contractnieuws omtrent Stephan El Shaarawy naar buiten. Onder de nieuwe voorwaarden gaat de aanvaller er vier ton op vooruit, een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro, en ligt hij tot medio 2022 vast. (Corriere dello Sport)

Javi Gracia ondertekent nog deze maand een nieuw contract met Watford. De trainer uit Spanje was in januari de vervanger van Marco Silva, voorkwam degradatie en startte het nieuwe seizoen met vijf zeges in alle competities. (The Independent)

Manchester City wil Bernardo Silva zestien maanden na zijn komst al een nieuw contract aanbieden. De Portugees kan, als hij instemt, er financieel op vooruitgaan: zijn weeksalaris zal met 20.000 euro naar 110.000 euro worden verhoogd. (The Sun) De Portugees kan, als hij instemt, er financieel op vooruitgaan: zijn weeksalaris zal met 20.000 euro naar 110.000 euro worden verhoogd.

De wegen van Sandro Wagner en Bayern M√ľnchen scheiden mogelijk al in januari. De aanvaller is ontevreden over zijn speeltijd in Beieren en voelt veel voor de interesse van West Ham United en Crystal Palace. (Diverse Engelse media)

Internazionale blaast de interesse in Marco Verratti na enkele jaren nieuw leven in. Het management van de middenvelder van Paris Saint-Germain is al voorzichtig benaderd, net als de zaakwaarnemers van Sergej Milinkovic-Savic en Ivan Rakitic. (Sky Italia)