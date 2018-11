Nasri kan contract verdienen in Premier League: ‘Dan hopen we hem te houden’

Samir Nasri vertrok begin dit jaar met wederzijdse instemming bij Antalyaspor en kreeg in februari vervolgens te horen dat hij, nadat hij in 2016 via een infuus een vitaminepreparaat tot zich had genomen, tien maanden geschorst zou worden vanwege het overtreden van de dopingreglementen. Nasri zat daarna een periode thuis, maar traint inmiddels weer mee met West Ham United in de hoop daar een contract te verdienen.

De 41-voudig Frans international werd in een eerder stadium al medisch gekeurd door the Hammers, die hem toen echter niet fit genoeg vonden om hem meteen vast te leggen. Trainer Manuel Pellegrini hoopt dat Nasri zich in de komende weken wel kan bewijzen: “We zullen zien. Samir Nasri werkt nu bij ons na een lange schorsing”, wordt de Chileen geciteerd door Sky Sports.

“We geven hem de kans om terug te keren in de voetballerij. Ik hoop dat het hem lukt om voor het einde van het jaar fit te worden en als dat het geval is, hopen we hem bij West Ham te kunnen houden.” Pellegrini, die verder bevestigde weer over de herstelde Andy Carroll en Jack Wilshere te kunnen beschikken, bereidt zich met zijn ploeg voor op de wedstrijd tegen Manchester City van zaterdag.

De trainer koestert geen wrok jegens zijn oude werkgever, die hem twee jaar geleden inruilde voor Josep Guardiola: “Ik was niet teleurgesteld, omdat ik wist wat er zou gebeuren. Ik had voor drie jaar getekend bij Manchester City en die drie jaar heb ik volgemaakt. De club is elk jaar beter geworden. We hebben de Premier League gewonnen, twee keer de League Cup en we bereikten de halve finale van de Champions League. Ik heb mijn werk afgemaakt en ik wist vanaf de eerste dag dat ik er zat dat ze met Guardiola wilden werken.”