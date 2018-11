‘Ibrahimovic hakt knoop door en bereikt akkoord voor 2,2 miljoen’

De mogelijke terugkeer van Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan is al weken onderwerp van gesprek en donderdag lijkt er een doorbraak plaats te hebben gevonden. Sport Mediaset weet namelijk te berichten dat de Zweed een akkoord heeft bereikt over een rentree in het San Siro, waar hij tussen 2010 en 2012 ook al actief was.

Mino Raiola heeft in de afgelopen dagen een aantal marathongesprekken met de leiding van AC Milan gevoerd, waaronder een vier uur durende sessie op maandag. De zaakwaarnemer van Ibrahimovic en technisch directeur Leonardo hebben tijdens die onderhandelingen de voorwaarden voor een terugkeer van de inmiddels 37-jarige spits besproken en lijken nu tot een akkoord te zijn gekomen.

Het doorgaans goed geïnformeerde Italiaanse sportprogramma meldt dat Ibrahimovic ‘ja’ heeft gezegd tegen een in januari ingaand dienstverband bij de huidige nummer vijf van de Serie A. Trainer Gennaro Gattuso is in de jacht op Champions League-deelname hard op zoek is naar een extra spits om de concurrentie aan te gaan met Gonzalo Higuaín en Patrick Cutrone en ziet in de ervaren Ibrahimovic naar verluidt op dit moment de beste haalbare optie.

De aanvaller gaat, als Los Angeles Galaxy bereid is om mee te werken aan een transfer, in het halve jaar 2,2 miljoen euro verdienen en het is niet duidelijk of er in het akkoord een optie is opgenomen om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen. Ibrahimovic ligt op dit moment nog tot eind 2019 vast bij zijn huidige werkgever, waardoor Milan wel een deal moet zien te sluiten met de Amerikanen.