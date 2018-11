‘Hateboer kan in de zomer mooie stap maken binnen de Serie A’

Hans Hateboer is sinds januari vorig jaar actief in bij het Italiaanse Atalanta en is daar uitgegroeid tot een vaste waarde op de rechterflank. De 24-jarige vleugelverdediger kan La Dea na dit seizoen echter mogelijk inruilen voor een avontuur in Rome, aangezien de Corriere dello Sport donderdagmiddag bericht dat de drievoudig Oranje-international in beeld is bij Lazio.

I Biancocelesti hebben volgens de Italiaanse sportkrant met onder meer Patric, Adam Marusic en, eventueel, Riza Durmisi en Senad Lulic een aantal spelers in huis die op rechts uit de voeten kunnen, waardoor het in januari waarschijnlijk niet op zoek gaat naar versterkingen voor die flank. Aankomende zomer is dat echter een ander verhaal, aangezien trainer Simone Inzaghi op zoek is naar een langetermijnoplossing voor zijn rechterkant.

De oefenmeester laat zijn elftal graag in een 3-5-2-opstelling aantreden en hoopt na dit seizoen een nieuwe optie aan zijn selectie toe te kunnen voegen. Hateboer is in de afgelopen dagen als een van de kandidaten omhooggekomen: de van FC Groningen overgenomen verdediger heeft zich goed ontwikkeld in de Serie A, is fysiek sterk, snel en heeft een goede voorzet, zo klinkt het in Rome. De rechtsback beschikt daarnaast over een tot medio 2020 doorlopend contract, waardoor Atalanta hem volgend jaar moet verkopen als het nog wat aan hem wil overhouden. Een verlenging van die verbintenis is overigens ook een optie.

Naast Hateboer zou Lazio denken aan de komst van Matteo Darmian. De Italiaan is op het tweede plan geraakt bij Manchester United en wil graag terugkeren naar de Serie A om in de aanloop naar het EK van 2020 niet uit beeld te raken bij de Italiaanse nationale ploeg. De 28-jarige verdediger wordt echter ook genoemd bij kapitaalkrachtigere clubs als Internazionale en Napoli, waardoor het maar de vraag is of Lazio mee kan in de concurrentiestrijd.